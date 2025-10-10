قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
شواطئ غزة تعانق أبناءها من جديد.. والأعلام المصرية تزين المشهد
ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟.. اعرف رأي الشرع
جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس

البهى عمرو

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر نجحت بدبلوماسية رفيعة يجب أن تدرس للجميع، وبمشاركة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأجهزة الأمن المصرية في الوصول لاتفاق بين حماس وإسرائيل، ووقف إطلاق النار بغزة.  

وأضاف  مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن وقف القتال كان مطلبا رئيسيا وبالفعل تمكن مصر من ذلك، والمطلب الثاني السماح بإدخال 400 سيارة مساعدات بشكل يومي، وتزيد في المستقبل، وقبول إسرائيل أن تجلس مع حماس وأن يكون هناك استماع لكل المطالب وبالفعل مصر نجحت في ذلك.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستكون الأمور حساسة، بشأن الأوضاع في غزة، وأن من الذي يحكم ويسيطر في غزة، لكن الدبلوماسية المصرية سيكون لها دور في حل جميع المشكلات، معلقًا :" من يختلف معنا يندم بعد ذلك".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، والحرب توقفت بعد يومين من المفاوضات.

واستعرضت قناة «إكسترا نيوز» في تقرير مصور مشاهد إنسانية مؤثرة من قطاع غزة، حيث عادت الحياة من جديد إلى شواطئ المدينة بعد فتح الطرق أمام حركة المواطنين وبدء عودة النازحين إلى مناطقهم، وظهرت في اللقطات عائلات فلسطينية تجوب شاطئ غزة بعد غياب طويل، وأطفال يلهون على الرمال في لحظات امتزجت فيها الدموع بالابتسامة، في مشهد يجسد صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على التمسك بالحياة رغم آثار الدمار الذي خلفه العدوان الأخير.

وأبرز تقرير إكسترا نيوز أن الأعلام المصرية تصدرت مشهد العودة، إذ رفرف العلم المصري على الشاحنات والسيارات والعربات التي تقل النازحين وقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من الجنوب إلى الشمال.

وأوضحت القناة أن هذا المشهد يحمل رمزية كبيرة، فالأعلام المصرية باتت تُرى اليوم على امتداد الطرق والشواطئ في غزة، تأكيداً على تقدير الفلسطينيين للدور التاريخي الذي قامت به القاهرة في وقف إطلاق النار وتأمين عودة الأهالي إلى مدنهم.

وأشار التقرير إلى أن قوافل المساعدات المصرية واصلت دخولها إلى القطاع عبر المنافذ الجنوبية، محملة بالمؤن والمواد الطبية، ضمن جهود إنسانية متواصلة تشرف عليها السلطات المصرية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في غزة.

كما أكد التقرير أن هذا الدعم لا يقتصر على الإغاثة فقط، بل يشمل أيضاً متابعة دقيقة لخطط إعادة الإعمار، في تجسيد واضح لالتزام القاهرة الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني في كل المراحل.

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

لقطة من الفيديو

القبض على شخص تعدى على زوجة شقيقه بالضرب في الدقهلية

حريق شونة قش

بقت كوم تراب.. حريق يلتهم شونة قش في كفر الشيخ | صور

المتهمان

إصابات فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

