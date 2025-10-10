حزب المصريين: إشادة العالم بالدور المصري في غزة مبعث للفخر والاعتزاز

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن السرعة القياسية في بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لضمان عودة النازحين بعد التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مشهد يبعث على الإشادة والفخر، ويؤكد بشكل قاطع على الدور المحوري والحاسم الذي اضطلعت به مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.

​وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن هذا الإنجاز الإنساني واللوجستي لم يكن ليتحقق بهذه الكفاءة والفاعلية لولا الجهود الدبلوماسية والميدانية الجبارة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ففي خضم الأزمة تحركت مصر بوعي ومسؤولية تاريخية، رافضةً أي محاولات لتهجير الأشقاء، ومؤكدةً على أن سيناء خط أحمر، وفي ذات الوقت لم تتوقف للحظة عن العمل كجسر بري آمن وحيد لوصول الإغاثة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الموقف المصري الثابت والضغط المستمر على كافة الأطراف هو ما مهّد الطريق لفتح ممرات الإغاثة بالسرعة المطلوبة، لإنقاذ أرواح المدنيين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك هو ترجمة عملية لإرادة سياسية لا تعرف التردد، تضع الأمن القومي المصري وسلامة الأمة العربية في مقدمة أولوياتها.

​ووجه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي التي أثبتت مرة أخرى أنها صمام الأمان والدرع الحامي لقضايا المنطقة، وأنها القوة القادرة على تحويل التعقيدات إلى إنجاز إنساني ملموس يُسجل في التاريخ.

وأكد أن التاريخ يشهد على أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية والضامن الفعلي للقضية الفلسطينية، ويظهر هذا الدور بشكل جلي في الجهود الأخيرة المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين في خضم الأزمات، موضحًا أن سرعة وكفاءة التعامل مع هذا الملف الإنساني المُعقد لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتحرك الدبلوماسي والميداني المنظم للدولة المصرية.