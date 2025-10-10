قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول أسلحة الردع
بعد تأهل مصر.. ماهو موعد قرعة مونديال 2026 بمشاركة 48 منتخبا؟
ڤودافون بيزنس تعلن عن شراكة مع موبكو للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصال الذكية في مشروع Eastmain بالقاهرة الجديدة
صالون نفرتيتي يحتفي بالحرب والسلام وأمجاد مصر التي خلدها التاريخ
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب المصريين: إشادة العالم بالدور المصري في غزة مبعث للفخر والاعتزاز

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن السرعة القياسية في بدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لضمان عودة النازحين بعد التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مشهد يبعث على الإشادة والفخر، ويؤكد بشكل قاطع على الدور المحوري والحاسم الذي اضطلعت به مصر وقيادتها السياسية الحكيمة.

​وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن هذا الإنجاز الإنساني واللوجستي لم يكن ليتحقق بهذه الكفاءة والفاعلية لولا الجهود الدبلوماسية والميدانية الجبارة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ففي خضم الأزمة تحركت مصر بوعي ومسؤولية تاريخية، رافضةً أي محاولات لتهجير الأشقاء، ومؤكدةً على أن سيناء خط أحمر، وفي ذات الوقت لم تتوقف للحظة عن العمل كجسر بري آمن وحيد لوصول الإغاثة.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الموقف المصري الثابت والضغط المستمر على كافة الأطراف هو ما مهّد الطريق لفتح ممرات الإغاثة بالسرعة المطلوبة، لإنقاذ أرواح المدنيين، مشيرًا إلى أن هذا التحرك هو ترجمة عملية لإرادة سياسية لا تعرف التردد، تضع الأمن القومي المصري وسلامة الأمة العربية في مقدمة أولوياتها.

​ووجه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي التي أثبتت مرة أخرى أنها صمام الأمان والدرع الحامي لقضايا المنطقة، وأنها القوة القادرة على تحويل التعقيدات إلى إنجاز إنساني ملموس يُسجل في التاريخ.

وأكد أن التاريخ يشهد على أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية والضامن الفعلي للقضية الفلسطينية، ويظهر هذا الدور بشكل جلي في الجهود الأخيرة المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة النازحين في خضم الأزمات، موضحًا أن سرعة وكفاءة التعامل مع هذا الملف الإنساني المُعقد لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتحرك الدبلوماسي والميداني المنظم للدولة المصرية.

حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين غزة وقف إطلاق النار

