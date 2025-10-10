بدء التقديم لحج القرعة 2026 إلكترونيًا.. الداخلية تعلن الشروط والضوابط الكاملة لضمان موسم آمن ومنظم

بدأت وزارة الداخلية استعداداتها المكثفة لموسم الحج المقبل 1447هـ / 2026م، معلنة فتح باب التقديم لحج القرعة اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاختيار بشفافية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويمكن للراغبين في التقديم اختيار إحدى ثلاث طرق: التوجه شخصيًا إلى مراكز وأقسام الشرطة، أو التسجيل عبر بوابة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشئون الإدارية)، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات، وذلك لتوفير بدائل تناسب الجميع وتُيسر على كبار السن وذوي الهمم.

آلية اختيار الفائزين في قرعة الحج

أكدت الوزارة أن اختيار الفائزين سيتم عبر قرعة علنية تُجرى في كل مديرية أمن من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفق جدول زمني ستحدده الإدارة العامة للشئون الإدارية في وقت لاحق، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع التأشيرات.

وفي بيانها، هنأت وزارة الداخلية المواطنين بقرب موسم الحج، داعية المتقدمين إلى الالتزام التام بالشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

شروط وضوابط التقديم لحج القرعة 2026

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لقبول الطلبات، أبرزها:

تقديم الطلب شخصيًا دون التقيد بمحل الإقامة، سواء من خلال أقسام الشرطة أو عبر الإنترنت أو الخدمة الصوتية.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، ويتم رفض أي طلب في حال انتهائها.

على المتقدم أن يختار جهة واحدة فقط للتقديم، سواء الحج السياحي أو حج الجمعيات أو قرعة الداخلية، إذ لا يُسمح بتقديم طلبات متعددة أو التنازل بعد غلق باب التقديم.

يُشترط أن لم يسبق لمقدم الطلب أو لمرافقه أداء فريضة الحج مطلقًا، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.

شروط السن والمرافقين

وضعت الوزارة ضوابط دقيقة لعمر المتقدمين والمرافقين، فجعلت التقديم متاحًا لمن بلغ 21 عامًا على الأقل في حالة التقديم الفردي، و18 عامًا للمرافقين في حالات كبار السن وذوي الهمم، بينما لا يُقبل سفر الأطفال دون سن 12 عامًا.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون المرافق من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم ما يثبت صلة القرابة، إذ يؤدي عدم استيفاء المستندات إلى إلغاء طلب المرافق فقط أو كامل الطلب، حسب الحالة، دون أي مسؤولية على وزارة الداخلية.

إجراءات طبية صارمة للحفاظ على صحة الحجاج

وفيما يخص الجوانب الصحية، أكدت الوزارة أنها لن تسمح بسفر أي حاج يعاني من أمراض مزمنة أو معدية، حرصًا على سلامة الجميع، موضحة أن الأمراض المانعة للسفر تشمل:

الفشل الكلوي

أمراض القلب والكبد المتقدمة

الزهايمر

السرطان النشط

تليف الرئة

الأمراض المعدية الخطيرة

كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر، ويُلزم جميع الحجاج باستكمال التطعيمات، وعلى رأسها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، على ألا تتجاوز صلاحيتها 5 سنوات.

التقديم الإلكتروني بمثابة إقرار رسمي

أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية يُعد بمثابة إقرار رسمي بالاطلاع على جميع الشروط والموافقة عليها، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات تقع على مقدم الطلب، وأن أي خطأ أو مخالفة للضوابط يؤدي إلى استبعاد الطلب دون مسؤولية على الوزارة.

كما نبهت إلى أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج للغير تحت أي ظرف، باستثناء تنازل الأبناء لأحد الوالدين، بشرط استيفاء جميع الضوابط الصحية والإدارية وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

أولوية لكبار السن وذوي الهمم

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بكبار السن وذوي الهمم، حيث تُخصص 1% من تأشيرات الحج لهم ومرافقيهم بكل مديرية، ويتم إدراجهم مباشرة ضمن الفائزين دون دخول القرعة، بشرط استيفائهم الشروط المطلوبة.

كما أوضحت أنه يسمح بمرافق واحد فقط لكل حاج من كبار السن أو ذوي الهمم، بشرط أن يكون المرافق في صحة جيدة وقادرًا على تقديم الرعاية طوال فترة السفر والإقامة.

الالتزام بمواعيد السفر والسداد المالي

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بمواعيد التفويج والسفر المحددة في تذاكر الحجاج أمر إلزامي، وأنها غير مسؤولة عن أي تأخير أو مخالفة، مشيرة إلى أن الطلب لا يُعد مقبولًا إلا بعد سداد الرسوم المالية خلال الفترة المحددة.

حج آمن وتنظيم يليق بمكانة مصر

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الضوابط والإجراءات الدقيقة هو ضمان موسم حج آمن ومنظم، يحافظ على سلامة الحجاج ويعكس صورة مصر المشرفة في التنظيم والانضباط.

كما شددت على أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في التيسير على المواطنين، وتنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية لضمان أداء الشعائر في أجواء روحانية يسودها الأمن والسلام.

بهذا التنظيم الدقيق والاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل رحلة العمر على كل من نال شرف التقديم، آملة أن يكون موسم حج 2026 موسمًا استثنائيًا مليئًا بالسكينة والإيمان.