قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
شواطئ غزة تعانق أبناءها من جديد.. والأعلام المصرية تزين المشهد
ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟.. اعرف رأي الشرع
جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بدء التقديم لحج القرعة 2026 إلكترونيًا.. الداخلية تعلن الشروط والضوابط الكاملة لضمان موسم آمن ومنظم

الكعبة
الكعبة
أحمد العيسوي

بدأت وزارة الداخلية استعداداتها المكثفة لموسم الحج المقبل 1447هـ / 2026م، معلنة فتح باب التقديم لحج القرعة اعتبارًا من الأحد 12 أكتوبر وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاختيار بشفافية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويمكن للراغبين في التقديم اختيار إحدى ثلاث طرق: التوجه شخصيًا إلى مراكز وأقسام الشرطة، أو التسجيل عبر بوابة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للشئون الإدارية)، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لتلقي الطلبات، وذلك لتوفير بدائل تناسب الجميع وتُيسر على كبار السن وذوي الهمم.

آلية اختيار الفائزين في قرعة الحج

أكدت الوزارة أن اختيار الفائزين سيتم عبر قرعة علنية تُجرى في كل مديرية أمن من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفق جدول زمني ستحدده الإدارة العامة للشئون الإدارية في وقت لاحق، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع التأشيرات.

وفي بيانها، هنأت وزارة الداخلية المواطنين بقرب موسم الحج، داعية المتقدمين إلى الالتزام التام بالشروط والضوابط التي تهدف إلى تنظيم العملية وضمان سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

شروط وضوابط التقديم لحج القرعة 2026

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لقبول الطلبات، أبرزها:

تقديم الطلب شخصيًا دون التقيد بمحل الإقامة، سواء من خلال أقسام الشرطة أو عبر الإنترنت أو الخدمة الصوتية.

يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، ويتم رفض أي طلب في حال انتهائها.

على المتقدم أن يختار جهة واحدة فقط للتقديم، سواء الحج السياحي أو حج الجمعيات أو قرعة الداخلية، إذ لا يُسمح بتقديم طلبات متعددة أو التنازل بعد غلق باب التقديم.

يُشترط أن لم يسبق لمقدم الطلب أو لمرافقه أداء فريضة الحج مطلقًا، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.

شروط السن والمرافقين

وضعت الوزارة ضوابط دقيقة لعمر المتقدمين والمرافقين، فجعلت التقديم متاحًا لمن بلغ 21 عامًا على الأقل في حالة التقديم الفردي، و18 عامًا للمرافقين في حالات كبار السن وذوي الهمم، بينما لا يُقبل سفر الأطفال دون سن 12 عامًا.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون المرافق من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم ما يثبت صلة القرابة، إذ يؤدي عدم استيفاء المستندات إلى إلغاء طلب المرافق فقط أو كامل الطلب، حسب الحالة، دون أي مسؤولية على وزارة الداخلية.

إجراءات طبية صارمة للحفاظ على صحة الحجاج

وفيما يخص الجوانب الصحية، أكدت الوزارة أنها لن تسمح بسفر أي حاج يعاني من أمراض مزمنة أو معدية، حرصًا على سلامة الجميع، موضحة أن الأمراض المانعة للسفر تشمل:

الفشل الكلوي

أمراض القلب والكبد المتقدمة

الزهايمر

السرطان النشط

تليف الرئة

الأمراض المعدية الخطيرة

كما يُمنع سفر النساء الحوامل في الأشهر الأخيرة أو في حالات الحمل الخطر، ويُلزم جميع الحجاج باستكمال التطعيمات، وعلى رأسها تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة من اللقاح الرباعي قبل السفر بـ10 أيام على الأقل، على ألا تتجاوز صلاحيتها 5 سنوات.

التقديم الإلكتروني بمثابة إقرار رسمي

أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم إلكترونيًا أو عبر الخدمة الصوتية يُعد بمثابة إقرار رسمي بالاطلاع على جميع الشروط والموافقة عليها، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات تقع على مقدم الطلب، وأن أي خطأ أو مخالفة للضوابط يؤدي إلى استبعاد الطلب دون مسؤولية على الوزارة.

كما نبهت إلى أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج للغير تحت أي ظرف، باستثناء تنازل الأبناء لأحد الوالدين، بشرط استيفاء جميع الضوابط الصحية والإدارية وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.

أولوية لكبار السن وذوي الهمم

تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بكبار السن وذوي الهمم، حيث تُخصص 1% من تأشيرات الحج لهم ومرافقيهم بكل مديرية، ويتم إدراجهم مباشرة ضمن الفائزين دون دخول القرعة، بشرط استيفائهم الشروط المطلوبة.

كما أوضحت أنه يسمح بمرافق واحد فقط لكل حاج من كبار السن أو ذوي الهمم، بشرط أن يكون المرافق في صحة جيدة وقادرًا على تقديم الرعاية طوال فترة السفر والإقامة.

الالتزام بمواعيد السفر والسداد المالي

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بمواعيد التفويج والسفر المحددة في تذاكر الحجاج أمر إلزامي، وأنها غير مسؤولة عن أي تأخير أو مخالفة، مشيرة إلى أن الطلب لا يُعد مقبولًا إلا بعد سداد الرسوم المالية خلال الفترة المحددة.

حج آمن وتنظيم يليق بمكانة مصر

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه الضوابط والإجراءات الدقيقة هو ضمان موسم حج آمن ومنظم، يحافظ على سلامة الحجاج ويعكس صورة مصر المشرفة في التنظيم والانضباط.

كما شددت على أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في التيسير على المواطنين، وتنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية لضمان أداء الشعائر في أجواء روحانية يسودها الأمن والسلام.

بهذا التنظيم الدقيق والاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، تسعى وزارة الداخلية إلى تسهيل رحلة العمر على كل من نال شرف التقديم، آملة أن يكون موسم حج 2026 موسمًا استثنائيًا مليئًا بالسكينة والإيمان.

حج الحج القرعة الإنترنت السلطات السعودية تأشيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ارشيفية

التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار

ترامب

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

ترشيحاتنا

دعاء لفلطسين

خطيب المسجد النبوي: اللهم انصر فلسطين على الصـ..هاينة

مفتي الجمهورية

احتفالا بالعيد القومي.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالإسماعيلية

خطيب المسجد النبوي

أشد العوائق عن السير إلى الله وبلوغ مغفرته.. خطيب المسجد النبوي يحذر

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد