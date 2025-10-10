جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 914 جنديا في الحرب التي شنتها تل أبيب ضد غزة بالإصابة إلى 20 ألفا آخرين جسديا ونفسيا.

ومنذ قليل ؛ صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس هُزمت في كل مكان وهذا ما أفضى إلى الاتفاق ، مضيفا " أخضعنا حماس وتمكنا من هزيمتها والجيش موجود في عمق غزة".

كما دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال سكان غزة إلى الامتناع عن الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

وقال : قواتنا في القيادة الجنوبية تتمركز عند الخط الأصفر المتفق عليه وسيعلمون على إزالة أي تهديد .

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تصريحاته قائلا : بدأت مهلة 72 ساعة لإطلاق سراح مختطفينا ونستعد لاستقبال المخطوفين الذين كانوا في غزة حيث حققت عملياتنا حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة الميادين وأدت لإعادة أسرانا.

وزاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا : مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ستبدأ مهلة 72 ساعة ويجب على حماس إطلاق سراحهم خلال هذه المهلة.

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة.