نقيب البيطريين يلتقى أمين صندوق تطوير التعليم لمناقشة مشروع جامعة الغذاء

التقى الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، صباح اليوم، السبت 11 يناير 2026، بالدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع "جامعة الغذاء" وتأثيراتها المرتقبة على مهنة الطب البيطري وعلى خريجي كليات الطب البيطري، وذلك بحضور الدكتور محمود حمدي أمين صندوق النقابة، والدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد.

أوضحت الدكتورة رشا سعد أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن مشروع جامعة الغذاء بدأ كفكرة في ديسمبر من عام 2024، بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق لإعداد دراسات جدوى لإنشاء جامعات نوعية متخصصة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل منذ عام مع جهات استشارية لرصد الاحتياجات البشرية في هذا القطاع محليا ودوليا.

واستعرضت الدكتورة رشا "مرصد سوق العمل الدولي" الذي أنشأه الصندوق، مبينة أنه يرصد أكثر من 700 ألف وظيفة حول العالم، مؤكدة أن النماذج التعليمية الجديدة يجب أن ترتبط بمتطلبات العمل الدولية لضمان المنافسة.

وشرحت أن الجامعة ستعتمد نظام "الوحدات الدراسية المتكاملة"، حيث تتداخل فيها علوم الهندسة والزراعة والري مع الطب البيطري في قوالب تعليمية موحدة، مشيرة إلى أن هذا النموذج مقتبس من تجارب دولية، مثل: جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة "هامك" الفنلندية، ويهدف لخدمة قطاعات الصناعة والمشروعات القومية الكبرى.

وشددت الدكتورة رشا على أن الهدف الأساسي من هذه الجامعة هو حل المشاكل القائمة فعليا فى القطاعات المختلفة وسد الفجوات الموجودة في سوق العمل، من خلال مبادرات مبتكرة لتطوير القطاعات الحيوية، على ألا يمثل هذا النموذج تعديا على التخصصات المهنية القائمة أو انتقاصا منها، بل مكملا لها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن تحرك النقابة لعقد هذا اللقاء جاء انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن المهنة، وفي ظل حالة القلق التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مستقبل المهنة، ولقطع الطريق أمام المعلومات المغلوطة المتداولة عن الجامعة الجديدة، وأبدى النقيب حرصا شديدا على ألا تكون جامعة الغذاء بابا للتعدي على التخصصات البيطرية.

وأوضح الدكتور مجدي حسن ضرورة أن يكون هناك فصل حاسم بين الأدوار؛ موضحا أن دور الطبيب البيطري في الوقاية، والعلاج، والأمن الحيوي، وسلامة الغذاء، هو تخصص أصيل لا يقبل التداخل، مؤكدا على ضرورة ألا تؤدي هذه المبادرات التعليمية إلى تهميش دور الطبيب البيطري، الذي يعد الحارس الأول لصحة الإنسان والبروتين الحيواني، تلك القطاعات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن مصر الغذائي وقطاعاتها الحيوية كالسياحة.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المستمر لمتابعة هذا الملف لحماية حقوق أعضائها وضمان مصلحة المهنة.

وطلبت الدكتورة رشا من النقيب العام تقديم تصور فني يوضح رؤية النقابة للتكامل بين الطب البيطري وبرامج الجامعة المقترحة بما يضمن الفصل الواضح بين التخصصات.

وتناول الاجتماع مصير الخريجين من جامعة الغذاء وتوضيح أيا من النقابات المهنية سينتمون لها.

وأكد الدكتور محمود عفيفي، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، أن النقابة تهدف من هذا التساؤل ضمان وجود مسار مهني واضح للطلاب قبل التحاقهم بالجامعة، مطالبا بضرورة عرض لوائح ومناهج الجامعة الجديدة على النقابات المختلفة لمراجعتها واعتمادها، ليعرف الطالب مسبقا النقابة التي سيقيد بها بعد تخرجه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يضع هذا الملف ضمن أولوياته.

وأوضحت أن كافة لوائح البرامج الدراسية سيتم إرسالها إلى النقابات المختصة فور الانتهاء منها، لمراجعة المحتوى العلمي وتحديد مدى مطابقتها لشروط القيد النقابي، مشيرة إلى أهمية أن يكون الطالب على دراية كاملة بوضعه النقابي قبل القبول بالجامعة، منعا لحدوث أي عقبات مهنية في المستقبل.

وأكدت أن الصندوق لن يشرع في قبول أول دفعة من الطلاب إلا بعد حسم ملف القيد النقابي والاعتماد المهني مع الجهات المعنية، لضمان توافق البرامج التعليمية مع القوانين المنظمة للمهن في مصر.