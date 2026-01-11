قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب البيطريين يلتقى أمين صندوق تطوير التعليم لمناقشة مشروع جامعة الغذاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الديب أبوعلي

التقى الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، صباح اليوم، السبت 11 يناير 2026، بالدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع "جامعة الغذاء" وتأثيراتها المرتقبة على مهنة الطب البيطري وعلى خريجي كليات الطب البيطري، وذلك بحضور الدكتور محمود حمدي أمين صندوق النقابة، والدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد.

أوضحت الدكتورة رشا سعد أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن مشروع جامعة الغذاء بدأ كفكرة في ديسمبر من عام 2024، بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق لإعداد دراسات جدوى لإنشاء جامعات نوعية متخصصة.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل منذ عام مع جهات استشارية لرصد الاحتياجات البشرية في هذا القطاع محليا ودوليا.

واستعرضت الدكتورة رشا "مرصد سوق العمل الدولي" الذي أنشأه الصندوق، مبينة أنه يرصد أكثر من 700 ألف وظيفة حول العالم، مؤكدة أن النماذج التعليمية الجديدة يجب أن ترتبط بمتطلبات العمل الدولية لضمان المنافسة.

وشرحت أن الجامعة ستعتمد نظام "الوحدات الدراسية المتكاملة"، حيث تتداخل فيها علوم الهندسة والزراعة والري مع الطب البيطري في قوالب تعليمية موحدة، مشيرة إلى أن هذا النموذج مقتبس من تجارب دولية، مثل: جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة "هامك" الفنلندية، ويهدف لخدمة قطاعات الصناعة والمشروعات القومية الكبرى.

وشددت الدكتورة رشا على أن الهدف الأساسي من هذه الجامعة هو حل المشاكل القائمة فعليا فى القطاعات المختلفة وسد الفجوات الموجودة في سوق العمل، من خلال مبادرات مبتكرة لتطوير القطاعات الحيوية، على ألا يمثل هذا النموذج تعديا على التخصصات المهنية القائمة أو انتقاصا منها، بل مكملا لها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن تحرك النقابة لعقد هذا اللقاء جاء انطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع عن المهنة، وفي ظل حالة القلق التي أثيرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مستقبل المهنة، ولقطع الطريق أمام المعلومات المغلوطة المتداولة عن الجامعة الجديدة، وأبدى النقيب حرصا شديدا على ألا تكون جامعة الغذاء بابا للتعدي على التخصصات البيطرية.

وأوضح الدكتور مجدي حسن ضرورة أن يكون هناك فصل حاسم بين الأدوار؛ موضحا أن دور الطبيب البيطري في الوقاية، والعلاج، والأمن الحيوي، وسلامة الغذاء، هو تخصص أصيل لا يقبل التداخل، مؤكدا على ضرورة ألا تؤدي هذه المبادرات التعليمية إلى تهميش دور الطبيب البيطري، الذي يعد الحارس الأول لصحة الإنسان والبروتين الحيواني، تلك القطاعات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن مصر الغذائي وقطاعاتها الحيوية كالسياحة.

واتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المستمر لمتابعة هذا الملف لحماية حقوق أعضائها وضمان مصلحة المهنة.

وطلبت الدكتورة رشا من النقيب العام تقديم تصور فني يوضح رؤية النقابة للتكامل بين الطب البيطري وبرامج الجامعة المقترحة بما يضمن الفصل الواضح بين التخصصات.

وتناول الاجتماع مصير الخريجين من جامعة الغذاء وتوضيح أيا من النقابات المهنية سينتمون لها.

وأكد الدكتور محمود عفيفي، أمين الصندوق المساعد بالنقابة، أن النقابة تهدف من هذا التساؤل ضمان وجود مسار مهني واضح للطلاب قبل التحاقهم بالجامعة، مطالبا بضرورة عرض لوائح ومناهج الجامعة الجديدة على النقابات المختلفة لمراجعتها واعتمادها، ليعرف الطالب مسبقا النقابة التي سيقيد بها بعد تخرجه.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يضع هذا الملف ضمن أولوياته.

وأوضحت أن كافة لوائح البرامج الدراسية سيتم إرسالها إلى النقابات المختصة فور الانتهاء منها، لمراجعة المحتوى العلمي وتحديد مدى مطابقتها لشروط القيد النقابي، مشيرة إلى أهمية أن يكون الطالب على دراية كاملة بوضعه النقابي قبل القبول بالجامعة، منعا لحدوث أي عقبات مهنية في المستقبل.

وأكدت أن الصندوق لن يشرع في قبول أول دفعة من الطلاب إلا بعد حسم ملف القيد النقابي والاعتماد المهني مع الجهات المعنية، لضمان توافق البرامج التعليمية مع القوانين المنظمة للمهن في مصر.

جامعة الغذاء الأطباء البيطريين النقيب العام للأطباء البيطريين صندوق تطوير التعليم الدكتور مجدي حسن الطبيب البيطري سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد