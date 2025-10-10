التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار

تباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط مسؤول بحي العمرانية أثناء تلقيه رشوة مالية من أحد الجزارين، مقابل تمرير طلب الموافقة على تصريح محل أسفل أحد الكباري.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان، وأقوال المتهمين.



وكشفت المعلومات الأولية التي وردت إلى مباحث المرافق بالجيزة، عن طلب المسؤول رشوة مالية قدرها 30 ألف جنيه من جزار، نظير الموافقة على ترخيص قطعة أرض أسفل أحد الكباري لإقامة محل عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين محكم بمعرفة رجال الأمن، جرى خلاله توثيق واقعة تسلّم المبلغ بالصوت والصورة، وتم ضبط المتهم متلبسًا بتقاضي الرشوة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.