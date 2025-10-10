فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

قبل عرضه العالمي المُنتظر ضمن الدورة الـ41 من مهرجان وارسو السينمائي الدولي (من 10 إلى 19 أكتوبر 2025) في المسابقة الرسمية، وبعدها عرضه الأول في العالم العربي ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تم إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

ويُقام العرض العالمي الأول للفيلم في 11 أكتوبر، على أن تُعقد له ثلاثة عروض إضافية ضمن فعاليات المهرجان. وقريباً بجميع دور عرض العالم العربي.



ينتمي فيلم "كولونيا" إلى نوعية الدراما العائلية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، في محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.



الفيلم بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إلى جانب مايان السيد، دنيا ماهر، هالة مرزوق وعبيد عناني.



"كولونيا" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر، ويضم طاقم العمل مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، المونتاج أحمد حافظ، تصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء نيرة الدهشوري.