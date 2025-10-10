غدا .. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات خدمية وتنموية في القليوبية

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية.



تشمل الجولة تفقد نادي القوات المسلحة بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، ومتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل بالمدينة، إلى جانب زيارة مستشفى طوخ المركزي لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجارية به وتجهيزها للتشغيل الكامل.



ويزور رئيس الوزراء مصانع مجموعة العربي ببنها لمتابعة أنشطة التصنيع والإنتاج،إضافة إلى تفقد عدد من المشروعات الجارية بمدينة شبرا الخيمة ضمن خطط تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وكذلك تفقد جامعة بنها الأهلية وعددا من مشروعات الاستثمار والصناعة بمدينة العبور .



تأتي الجولة في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الواقع والتأكيد على سرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.