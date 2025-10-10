انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

شهدت منطقة كرموز بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، انهــ ــيارا جزئيا لعقار مكون من طابقين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بسقوط جزئي لمنزل قديم يقطنه شخصين.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بسقوط جزئي بمنزل ب9 شارع أغادير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لحماية المارة.

وكشفت المعاينة الأولية انهــ ــيار المنزل بشكل جزئي، ونجاة شخصين من سكان العقار.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة تحقيقاتها في الواقعة.