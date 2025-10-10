ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن مسئولية الإنفاق داخل الأسرة تقع على عاتق الرجل، مشددة على أن مفهوم القوامة يعني أن الزوج هو من يتحمل نفقات البيت، وليس العكس.

وأضافت عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» على قناة MBC مصر، مساء الجمعة، أن رفض بعض الرجال للإنفاق الكامل على منازلهم يخالف طبيعة الأدوار الأسرية التي حددها الشرع والعُرف، قائلة: “انت ضد إن الست تصرف على البيت؟ الراجل موجود علشان هو اللي يصرف، والقوامة على الرجل يعني يدفع ويتكفل بالمصاريف.”

وأكدت أن استقرار الحياة الزوجية يتأثر عندما تتحمل المرأة العبء المالي بمفردها، موضحة أن مشاركة الزوجة في المصروفات ممكنة في إطار الدعم، لا كواجب دائم، قائلة: “ممكن الست تساعد الراجل، لكن الأصل إن المسؤولية عليه، لأنها جزء من القوامة اللي ربنا حددها.”