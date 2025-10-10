قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي "Fly In Egypt 2025" من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب

منار عبد العظيم

يثير الحديث عن الأحكام الشرعية المرتبطة ببعض الأطعمة جدلًا كبيرًا بين الناس، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور لم تُذكر صراحة في القرآن الكريم. 

من بين هذه المسائل، مسألة تناول لحم الحمير، التي تتكرر في الأوساط الشعبية والإعلامية من حين لآخر. وبين من يعتقد أنه لا دليل على تحريمه، ومن يستند إلى السنة النبوية، تتضح أهمية الرجوع إلى علماء الشريعة لفهم المسألة على وجهها الصحيح.

وفي لقاء إعلامي حديث، أوضح الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، الرأي الشرعي في هذه المسألة، بالإضافة إلى تعليقه على عدد من المواضيع المرتبطة بـ الحدود، والتوبة، والإصرار على الذنب.

لحم الحمير لم يُحرم في القرآن.. فهل هو حلال؟

أكد الدكتور محمد حمودة أن تحريم أكل لحم الحمير الأهلية لم يرد في نص قرآني صريح، لكنه ورد في السنة النبوية المطهرة، حيث ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وقال إنها نجسة أو لا تؤكل.

وأضاف الدكتور حمودة، في حواره ببرنامج "علامة استفهام" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن من يُنكر السنة النبوية لا يُمكنه الاستناد إلى القرآن وحده فقط، قائلاً:"من ينكر السنة جملةً وتفصيلاً، فليأتِ وأحضِر له حمارًا ليأكله!".

وأشار إلى أن هذا تحذير واضح من التلاعب بالأحكام الشرعية، فالسنة مكملة للقرآن، ولا يمكن الفصل بينهما عند استخلاص الأحكام.

هل يوجد حد لشارب الخمر في القرآن؟

تطرق الدكتور حمودة إلى قضية عقوبة شارب الخمر، مؤكدًا أن القرآن الكريم لم يذكر حدًا صريحًا لهذه المعصية، لكنه ورد في السنة النبوية أن النبي ﷺ عاقب شارب الخمر بالضرب أربعين جلدة، ثم زاد عمر بن الخطاب ذلك إلى ثمانين جلدة في خلافته، لا على سبيل الحد الثابت، بل كـ تعزير وهذا يوضح أن الحدود في الإسلام منها ما هو منصوص عليه في القرآن، ومنها ما ورد في السنة أو بالتطبيق العملي للخلفاء الراشدين.

أفضل وقت للتوبة.. ماذا قال العلماء؟

تحدث مجمع البحوث الإسلامية عن أفضل وقت للتوبة، مستشهدًا بقول العالم ابن رجب الحنبلي:"أفضل وقت للتوبة أن يبادر الإنسان بها في صحته، قبل أن يُصاب بالمرض أو الكِبر، حتى يكون قادرًا على العمل الصالح بعدها".

هذا يُبرز أهمية المسارعة إلى التوبة، وعدم تأجيلها بحجة أن هناك وقتًا لاحقًا، فالحياة لا تضمن لأحد البقاء أو القدرة على التغيير لاحقًا.

أكرر الذنب ثم أتوب.. فهل تُقبل توبتي؟

سؤال متكرر طرحه كثيرون: "أفعل الذنب وأتوب، ثم أعود إليه.. فهل تقبل توبتي؟".


في إجابة مهمة، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رحمة الله واسعة، وأن الله لا يمل حتى يملّ العبد. لذلك، فحتى إن تكررت المعصية، فعلى العبد أن يستمر في التوبة والرجوع إلى الله، لأن:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

واستدل بقوله تعالى:"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"
(العنكبوت: 69)

ونصح الشيخ من يقترف المعصية أن يكثر من التوبة، والصدقة، والاستغفار، والصلاة على النبي ﷺ، لأن هذه الأعمال تطفئ غضب الله وتعين الإنسان على الإقلاع عن الذنب.

أكل لحم الحمير هل يجوز اكل الحمير حكم أكل لحم الحمير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب

السيسي

حكمة الرئيس السيسي كلمة السر.. أحزاب تشيد بالدور المصري لإنهاء حرب غزة

محمد الغمراوي

حزب الوعي: مصر شريان حيوي للقضية الفلسطينية وصمام الأمان للمنطقة

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

