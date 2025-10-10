زد 2011 يكتسح الجونة برباعية ويواصل تألقه في دوري الجمهورية للناشئين

حقق فريق زد مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على الجونة بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجونة، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف نادي زد كلٌّ من أدهم هاني (هدفين)، ويوسف عزت "يوبي" هدف، ومارك ميشيل هدف.

وحرص الكابتن حماده صدقي، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون على الفوز اليوم.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد كلًّا من:

المدير الفني حسين السقا، والمدرب العام نادر علي، ومدرب الحراس يوسف طاهر، وإداري الفريق سليم حمدي زكي، ومحلل الأداء إيهاب الدجوي، وأخصائي التأهيل د. أحمد حسن المنصوري، ومدرب الأحمال عمر جابر، ومسؤول المهمات أحمد مصلحي.

وبهذه النتيجة يواصل فريق زد مواليد 2011 عروضه القوية في بطولة دوري الجمهورية، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.