بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زد 2011 يكتسح الجونة برباعية ويواصل تألقه في دوري الجمهورية للناشئين

زد 2011
زد 2011
ملك موسى

حقق فريق زد مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على الجونة بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الجونة، ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.

سجل أهداف نادي زد كلٌّ من أدهم هاني (هدفين)، ويوسف عزت "يوبي" هدف، ومارك ميشيل هدف.

وحرص الكابتن حماده صدقي، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والمعاون على الفوز اليوم.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد كلًّا من:

المدير الفني حسين السقا، والمدرب العام نادر علي، ومدرب الحراس يوسف طاهر، وإداري الفريق سليم حمدي زكي، ومحلل الأداء إيهاب الدجوي، وأخصائي التأهيل د. أحمد حسن المنصوري، ومدرب الأحمال عمر جابر، ومسؤول المهمات أحمد مصلحي.

وبهذه النتيجة يواصل فريق زد مواليد 2011 عروضه القوية في بطولة دوري الجمهورية، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

زد الجونة الدوري المصري

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

