محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ

بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ

منار عبد العظيم

أعرب الفنان محمد نجاتي عن فخره الكبير بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد علامة فارقة في تاريخ المنطقة.

وقال نجاتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن اتفاق شرم الشيخ الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لا يمثل إنجازًا دبلوماسيًا فحسب؛ بل هو دليل على مسؤولية تاريخية تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "هذا الحدث لن يُنسى، ويجب أن يُوثق كواحد من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، لما يحمله من رسالة واضحة عن دور مصر الإقليمي والإنساني".

وأشار نجاتي إلى أن الجهود المصرية التي بذلت لوقف نزيف الدم في غزة، عكست مكانة مصر كـ"درع حقيقي" للأمة العربية، مضيفًا: "مصر دائمًا هي السند لأشقائها، وما فعله الرئيس السيسي تجاوز كل التوقعات من حيث الشجاعة والحكمة في التعامل مع الأزمة".

وأكد أن مواجهة مصر لمحاولات التهجير والانتهاكات ضد الفلسطينيين، جاءت في وقت حرج، وقال: “الرئيس السيسي واجه الضغوط الدولية بكل قوة وإيمان، لأنه يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبقدرة مصر على حماية المنطقة”.

وشدد نجاتي على أن ما تحقق هو ترجمة فعلية للقيادة المسؤولة، مشيرًا إلى أن القرارات المصرية لم تكن شعارات، بل مواقف تاريخية صنعت فارقًا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي ختام حديثه، قال نجاتي: “مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت أنها صمام أمان الأمة، والحائط الصلب الذي تستند إليه الشعوب العربية في الأزمات".

