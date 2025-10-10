محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ

أعرب الفنان محمد نجاتي عن فخره الكبير بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد علامة فارقة في تاريخ المنطقة.

وقال نجاتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، إن اتفاق شرم الشيخ الذي أعلن عنه الرئيس السيسي لا يمثل إنجازًا دبلوماسيًا فحسب؛ بل هو دليل على مسؤولية تاريخية تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف: "هذا الحدث لن يُنسى، ويجب أن يُوثق كواحد من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث، لما يحمله من رسالة واضحة عن دور مصر الإقليمي والإنساني".

وأشار نجاتي إلى أن الجهود المصرية التي بذلت لوقف نزيف الدم في غزة، عكست مكانة مصر كـ"درع حقيقي" للأمة العربية، مضيفًا: "مصر دائمًا هي السند لأشقائها، وما فعله الرئيس السيسي تجاوز كل التوقعات من حيث الشجاعة والحكمة في التعامل مع الأزمة".

وأكد أن مواجهة مصر لمحاولات التهجير والانتهاكات ضد الفلسطينيين، جاءت في وقت حرج، وقال: “الرئيس السيسي واجه الضغوط الدولية بكل قوة وإيمان، لأنه يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبقدرة مصر على حماية المنطقة”.

وشدد نجاتي على أن ما تحقق هو ترجمة فعلية للقيادة المسؤولة، مشيرًا إلى أن القرارات المصرية لم تكن شعارات، بل مواقف تاريخية صنعت فارقًا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي ختام حديثه، قال نجاتي: “مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت أنها صمام أمان الأمة، والحائط الصلب الذي تستند إليه الشعوب العربية في الأزمات".