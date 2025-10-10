قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التأهل للمونديال.. متى يتم تحديد مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 10-10-2025
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات علامة فارقة في إنهاء المفاوضات

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وقت ما كان الناس تتابع الأخبار من قلب غزة وتوجعهم صور الجرحي، كان جهاز المخابرات العامة المصرية يعمل ليل نهار لوقف نزيف الدم وحماية الأبرياء.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن جهاز المخابرات العامة المصرية، دائما ما يتحرك في صمت لكن تأثير هذا الجهاز يهز الميدان وسط الحرب، حرب اندلعت في غزة، فتحرك جهاز المخابرات المصرية بقيادة اللواء حسن رشاد، الذي أصبح من أهم العقول التي لعبت دور الوسيط بذكاء ودبلوماسية.

وتابع: اللواء حسن رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أجرى لقاءات مع أطراف الصراع بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكن من تحقيق أرضية للحوار وسط سيل من النار والدخان.

وأوضح أن المباحثات تمت بإشراف مباشر من المخابرات المصرية، وبعثت المخابرات برسائل واضحة لكل الأطراف، بأن الدم ليس هو الحل ومصر لن تصمت على ما يحدث، وفعلا استخدمت مصر أدواتها السياسية وأجرت اتصالات مباشرة مع قادة إسرائيل للوصول إلى صيغة تحفظ الأرواح وتفتح باب المساعدات.

وأشار إلى أن اللواء حسن رشاد، كان موجودا في كل الكواليس، وكان وجوده علامة فارقة في سير المفاوضات بين الطرفين، فمصر تتحرك بمسئولية لأمنها القومي ودورها التاريخي في حماية القضية الفلسطينية.

وأكد أن المخابرات العامة المصرية، ليست فقط جهاز أمني، لكن صمام أمن للمنطقة كلها.

مصطفى بكري المخابرات العامة اللواء حسن رشاد غزة المفاوضات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق

تحديد موعد محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

سوزي الأردنية

15 أكتوبر.. نظر ثاني جلسات محاكمة سوزي الأردنية المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

النائب العام المستشار محمد شوقي

بحضور النائب العام.. تفاصيل فعاليات الاجتماع السنوي للشبكة الإقليمية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد