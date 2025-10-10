قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
توك شو

مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكل في انتظار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر، للتوقيع النهائي على اتفاق المرحلة الأولى من المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تشعر بسعادة بالغة ، بعد الموت والدمار في غزة، مصر تكتب التاريخ من جديد، لأنها تدرك تماما أنها صانعة التاريخ.

وتابع: خبر وقف إطلاق النار يأتي من القاهرة ليعطي رسالة للجميع، لماذا مصر؟ والإجابة أن ما حدث ليس صدفة، فهي كانت معركة عقل ودهاء وصبر وقيادة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن مصر كانت تتحرك في صمت وتراقب وتنسق بين الأطراف المعنية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يرى المشهد كاملا أمامه، ليعيد رسم دور مصر في المنطقة العربية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يتحدث كثيرا، ولكنه لما يتحرك يعلم الزمان والمكان، ويفكر بعقل استراتيجي وصبر، وهذا ما جعل العالم كله يرجع ليسمع كلمة القاهرة، فعادت القاهرة لتتصدر المشهد مجددا، فاليوم ليس مجرد وقف نار، وإنما يتعاظم دور مصر بعدما حاول البعض التقليل من شأن هذا الدور.

