مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الكل في انتظار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر، للتوقيع النهائي على اتفاق المرحلة الأولى من المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تشعر بسعادة بالغة ، بعد الموت والدمار في غزة، مصر تكتب التاريخ من جديد، لأنها تدرك تماما أنها صانعة التاريخ.

وتابع: خبر وقف إطلاق النار يأتي من القاهرة ليعطي رسالة للجميع، لماذا مصر؟ والإجابة أن ما حدث ليس صدفة، فهي كانت معركة عقل ودهاء وصبر وقيادة.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن مصر كانت تتحرك في صمت وتراقب وتنسق بين الأطراف المعنية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يرى المشهد كاملا أمامه، ليعيد رسم دور مصر في المنطقة العربية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يتحدث كثيرا، ولكنه لما يتحرك يعلم الزمان والمكان، ويفكر بعقل استراتيجي وصبر، وهذا ما جعل العالم كله يرجع ليسمع كلمة القاهرة، فعادت القاهرة لتتصدر المشهد مجددا، فاليوم ليس مجرد وقف نار، وإنما يتعاظم دور مصر بعدما حاول البعض التقليل من شأن هذا الدور.