مصطفى بكري: أحمد عمر هاشم كان له دورا في نشر القيم والتسامح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والعالم الإسلامي فقدت عالما كبيرا من علماء الأزهر، وهو الدكتور أحمد عمر هاشم، والذي كان له دورا في نشر القيم والتسامح.

في صباح يوم الثلاثاء الماضي 7 أكتوبر 2025، ودّعت مصر والأمة الإسلامية أحد أبرز علمائها، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه سيرة علمية حافلة، وإرثًا فكريًا ودعويًا سيبقى شاهدًا على عطائه وجهوده في خدمة الإسلام والعلم والمجتمع.

وقد أعلنت صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" نبأ الوفاة بكلماتٍ مؤثرة، داعيةً له بالرحمة والمغفرة، ومؤكدةً أن فقده خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي.