أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال

وجه الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، التحية لمنتخب مصر لكرة القدم على صعوده لكأس العالم 2026، معلقا “أسعدتم المصريين جميعا ودائما إلى النصر”.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة ، أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025 على ملعب العربي الزاولي بالمملكة المغربية، ليتأهل الفراعنة للمونديال للمرة الرابعة تاريخياً بعد نسختي 1934 و1990 في إيطاليا ، و2018 في روسيا.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN، أنه نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكبير للرياضة المصرية وحرصه على دعم كافة المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها وليس المنتخب الأول فقط ، ونهدي له هذا الفوز والإنجاز الكبير بالتأهل إلى كأس العالم.