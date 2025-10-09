اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى تكرار إنجاز الجوهري

أعرب مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2026 ، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

ونجح المنتخب الوطني في التأهل إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة ، أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025 على ملعب العربي الزاولي بالمملكة المغربية، ليتأهل الفراعنة للمونديال للمرة الرابعة تاريخياً بعد نسختي 1934 و1990 في إيطاليا ، و2018 في روسيا.

وقال مصطفى أبو زهرة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكبير للرياضة المصرية وحرصه على دعم كافة المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها وليس المنتخب الأول فقط ، ونهدي له هذا الفوز والإنجاز الكبير بالتأهل إلى كأس العالم.

وتابع: فخورون بما حققه المنتخب الوطني تحت قيادة جهاز فني مميز بقيادة حسام وابراهيم حسن ، فقد حققا إنجازات عديدة كلاعبين ، والآن يكررون إنجاز التأهل إلى كأس العالم 1990 ، ولكن من على مقعد المدير الفني ، وأتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الراحل محمود الجوهري، ويتوج بكأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب ، ليكون قد جمع بين التتويج بها لاعباً ومدرباً .