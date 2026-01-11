الجيش الروسي يحرر بلدة بيلوجوريه التابعة لمقاطعة زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحرير قوات "دنيبر" التابعة لها، بلدة بيلوغوريه، التابعة لمقاطعة زابوروجيه، بعد عمليات مكثفة دحر خلالها قوات كييف، إضافة للتقدم على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنك الروسية”: "بلغ عدد القتلى والجرحى 75 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى مركبة قتال مشاة، و21 مركبة أخرى، ومدفع، وراجمة صواريخ، ومستودعي ذخيرة، على هذا المحور".

وتابع البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر فادحة بالأفراد والمعدات التابعة للواء ميكانيكي وهجومي، وثلاثة أفواج هجومية، وكتيبة هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات شيفشنكيفسكي، وزاليزنيشني، وبريلوكي، ونوفوكراينكا، وجوفتنيفي، وغولوبكوفو، وسامويلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وأوليكساندريفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر العدو أكثر من 290 جنديًا و18 مركبة، كما دُمر مستودعا إمداد.

كما نفذت القوات الجوية والطائرات المسيرة هجومية، والقوات الصاروخية، والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة..وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلتين موجهتين و130 طائرة مسيرة.