محمد علاء يكشف كواليس مشاركته في “توابع” وأسباب حماسه للعمل

كشف الفنان محمد علاء عن أسباب حماسه لتقديم مسلسل توابع، الذي عُرض خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري.

وقال محمد علاء في تصريحات خاصة : إن موضوع المسلسل جذبني بشدة، حيث يتناول أكثر من قضية هامة، من بينها تأثير السوشيال ميديا على حياتنا ومدى مصداقيتها. كما سلّط الضوء على الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي، والتكلفة الضخمة لعلاجه، والتي لا تستطيع أي أسرة، مهما كان مستواها المادي، تحمّلها، مؤكدًا أن هذا العمل لا يقتصر على إنقاذ حياة طفل فقط، بل يمتد ليشمل حياة الأسرة بأكملها.

وأضاف: “شخصية «طارق» جذبتني لأنها شخصية صعبة ومركبة، وفي النهاية إنسان حقيقي من لحم ودم، قد تراه في الواقع. فهو ليس شريرًا، بل شخصية ضعيفة. وفي علاقته مع زوجته نجد تطورات وبرودًا، لأنه كان يتعامل معها على أنها صديقته المقربة، بينما الزواج يختلف عن الصداقة، وهو ما أدى إلى ارتكابه أخطاء.”