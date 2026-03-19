جومانا مراد سفيرة لـ «أوتيزم مصر» لدعم ذوي التوحد

في خطوة تعكس تلاقي الفن مع المسؤولية المجتمعية، أعلنت أوتيزم مصر اختيار جومانا مراد سفيرةً لحملة التوعية بالتوحد لهذا العام، مستفيدة من النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللون الأزرق في طرح القضية بشكل إنساني مؤثر.

كشفت المنظمة عن انضمام جومانا مراد كوجه إعلاني وسفيرة لحملة هذا العام التي تحمل شعار #في_ظهرك، والتي تسلط الضوء على دور الإخوة في دعم أشقائهم من ذوي طيف التوحد.

وتُعد هذه الزاوية من القضايا الإنسانية المهمة التي لم تحظَ سابقًا بالاهتمام الكافي، رغم دورها المحوري في تحقيق التماسك الأسري وتعزيز فرص الدمج المجتمعي.





جاء اختيار جومانا مراد مدعومًا بالنجاح الكبير لمسلسل «اللون الأزرق»، الذي استطاع أن ينقل معاناة الأسر منذ لحظة اكتشاف اختلاف الطفل، مرورًا برحلة التقبل، وحتى البحث عن سبل الدعم، فالعمل لم يكتفِ بسرد درامي، بل أعاد تشكيل نظرة الجمهور، ليحول السؤال من “ما مشكلة الطفل؟” إلى “كيف يمكن دعمه؟”.





من جانبها، أشادت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمسلسل، مؤكدة أنه نجح في تقديم صورة واقعية ومؤثرة عن أطفال التوحد وأسرهم، وأوضحت أن العمل أبرز فكرة مهمة، وهي أن الطفل المصاب بالتوحد ليس مشكلة، بل يمتلك قدرات خاصة تحتاج إلى فهم واحتواء.



كما أثنت على أداء أبطال العمل، خاصة جومانا مراد وأحمد رزق، في تقديم القضية بصدق بعيدًا عن المبالغة.





يأتي هذا التعاون ضمن توجه أوسع تدعمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج أعمال درامية تحمل رسائل اجتماعية مؤثرة، حيث أثبتت التجربة أن الدراما قادرة على تغيير المفاهيم بشكل أعمق من الحملات التقليدية.





اختيار جومانا مراد سفيرةً لحملة التوحد ليس مجرد خطوة رمزية، بل يعكس تحولًا حقيقيًا في دور الفنان، من مجرد صانع محتوى إلى شريك في التوعية والتغيير المجتمعي، في معركة تهدف إلى بناء مجتمع أكثر تقبلًا واحتواءً للاختلاف.