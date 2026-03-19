شراكة بين معهد التخطيط ومكتبة مصر لتعزيز بناء القدرات ونشر المعرفة

في خطوة نوعية تعكس تطور دور المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر، شهد معهد التخطيط القومي توقيع مذكرة تفاهم مع مكتبة مصر العامة الرئيسية، عبر ذراعها التدريبي "مركز التدريب"، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المكتبات المصرية والعربية، بما يعزز من توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء مجتمع المعرفة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر معهد التخطيط القومي، حيث وقّع عن المعهد الدكتور خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس المعهد، وذلك بحضور الدكتورة رانيا شرعان، مدير عام مكتبة مصر العامة الرئيسية، والسيد تامر علي، مدير مركز التدريب بالمكتبة ومنسق التعاون والمسؤول عن إدارة العقد، كما شارك من جانب المعهد الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رؤية استراتيجية مشتركة تستهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات الثقافية والعلمية، من خلال إطلاق منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والثقافية والمعرفية، التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتنمية مهارات الشباب والباحثين، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يتواكب مع متطلبات التنمية ومتغيرات سوق العمل.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية، إلى جانب إطلاق مبادرات بحثية تطبيقية، فضلًا عن تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والمعرفية لدى المؤسستين، بما يعزز من نشر المعرفة ويدعم الوعي التنموي.

ويعكس هذا التعاون الدور المتنامي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة الرئيسية، التي نجحت عبر مركز التدريب في تقديم نموذج حديث للمكتبات كمراكز فاعلة في التدريب وبناء القدرات، من خلال برامج مبتكرة ومتخصصة تدعم التطوير المهني والبحثي، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

كما يأتي هذا الاتفاق في ضوء توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم والتدريب، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم انطلاقة جديدة لشراكة استراتيجية مستدامة بين الجانبين، من شأنها دعم جهود التنمية الشاملة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.