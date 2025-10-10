الرئيس السيسي: مصر تدعم دور وكالات الأمم المتحدة خاصةً الأونروا في قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تدعم دور وكالات الأمم المتحدة وخاصةً الأونروا في قطاع غزة وفي الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس مع السكرتير العام للأمم المتحدة مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية بمراحله المختلفة.

وأكد الرئيس ضرورة التوافق على كافّة التفصيلات ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق، وعلى ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق.