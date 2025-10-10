رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم ، يقود الدولة المصرية بحكمة كبيرة نفتخر بها جميعا ، مشيرا إلي أن جميع المصريين تشعر بالفخر بعد نجاح سيادة الرئيس بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لنزع فتيل الحرب في قطاع غزة الذي أنقذ المنطقة بأكملها وليس غزة فقط.

وقال إدريس إن الدور الذي لعبته مصر في استضافة مفاوضات وقف الحرب على قطاع غزة يعكس مكانتها الكبيرة في العالم وفي الشرق الأوسط، مشدداً على أن العالم كله تابع عن كثب دور مصر التاريخي في انهاء هذه الأزمة الشائكة.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، جميع الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي في كل خطوة وكل قرار خاصة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانة مصر ودبلوماسيتها الكبيرة التي تعمل دائما علي إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف ، أن مصر دائما تثبت أنها هي الطرف الوحيد القادر على جمع الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الحرب الدائرة وهذا دليل أن علي مكانة مصر بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.