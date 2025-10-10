النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عن تقديم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد، واجب العزاء إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، في وفاة شقيقته الدكتورة منى محلب.

كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة سيادته ، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما نعى نادي المقاولون العرب ببالغ الحزن والأسى الدكتورة منى محلب شقيقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والرئيس الفخري لشركة ونادي المقاولون العرب.

وإذ ينعي نادي المقاولون العرب الفقيدة التي وافتها المنية اليوم.. فإنه يتقدم بخالص العزاء للمهندس إبراهيم محلب والأسرة الكريمة داعين المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».