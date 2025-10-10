مصر تواصل حصد الميداليات في ثاني أيام بطولة العالم للسباحة بالزعانف

رفعت مصر رصيدها من الميداليات في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، والتي تستضيفها مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري، إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و9 برونزيات.

وحصد أبطال وبطلات منتخب السباحة بالزعانف 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في الفترة المسائية من اليوم الثاني للبطولة.

منافسات 3 كيلومترات زعانف مزدوجة للناشئين

تُوّج زياد محمد بالميدالية الذهبية عقب تحقيقه زمنًا قدره 30 دقيقة وثانية واحدة و9 أجزاء من الثانية، فيما حصد اليوناني ثيوفيلوس ليكاس الميدالية الفضية بزمن 30 دقيقة و3 ثوانٍ و4 أجزاء من الثانية.

ونال المصري عمر طاهر الميدالية البرونزية بزمن 30 دقيقة و20 ثانية و5 أجزاء من الثانية.

منافسات 3 كيلومترات زعانف مزدوجة للرجال

حصل مروان العمراوي على الميدالية الفضية عقب تحقيقه زمنًا قدره 29 دقيقة و59 ثانية و3 أجزاء من الثانية، فيما تُوّج الفرنسي كليمو بات بالميدالية الذهبية بزمن 29 دقيقة و56 ثانية و7 أجزاء من الثانية.

وجاء الكولومبي أليخاندرو هرتادو في المركز الثالث بزمن 30 دقيقة و37 ثانية و9 أجزاء من الثانية.

منافسات 3 كيلومترات زعانف مزدوجة للناشئات

حصدت رقية عصام الميدالية البرونزية عقب تحقيقها زمنًا قدره 33 دقيقة و35 ثانية و7 أجزاء من الثانية، فيما تُوّجت اللاعبة المحايدة داريا إيجوروفا بالميدالية الذهبية بزمن 33 دقيقة و34 ثانية و5 أجزاء من الثانية.

وجاءت الإيطالية لارا بليتشا في المركز الثاني بزمن 33 دقيقة و34 ثانية و8 أجزاء من الثانية، بينما احتلت المصرية ريتاج عمرو المركز الرابع بزمن 33 دقيقة و36 ثانية و4 أجزاء من الثانية.

منافسات 150×4 تتابع مختلط للعمومي

تُوّج منتخب مصر المكوّن من أحمد هشام، ونهى محمد، ومهاب إيهاب، وغادة محمد بالميدالية الذهبية عقب تحقيقهم زمنًا قدره 5 دقائق و27 ثانية و23 جزءًا من الثانية، وجاء المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بزمن 5 دقائق و31 ثانية و56 جزءًا من الثانية، وحل المنتخب اليوناني ثالثًا بزمن 5 دقائق و42 ثانية و47 جزءًا من الثانية.

وكان أبطال المنتخب قد حققوا 8 ميداليات في الفترة الصباحية من اليوم نفسه.

ففي منافسات 5 كيلومترات زعانف مونو سيدات، وتُوّجت ندى مجدي بالميدالية الذهبية عقب تحقيقها زمنًا قدره 49 دقيقة و6 ثوانٍ و8 أجزاء من الثانية، وجاءت الروسية آنا مشوستينا (تحت علم الاتحاد الدولي) في المركز الثاني بزمن 49 دقيقة و21 ثانية و2 جزء من الثانية، فيما حصدت المصرية ملك شريف الميدالية البرونزية بزمن 49 دقيقة و52 ثانية و4 أجزاء من الثانية.

وفي سباق 5 كيلومترات زعانف مونو للرجال، تُوّج حسن محمد الدفراوي بالميدالية الذهبية عقب تحقيقه زمنًا قدره 46 دقيقة و9 ثوانٍ و3 أجزاء من الثانية، فيما حقق مواطنه مهاب إيهاب الميدالية الفضية بزمن 46 دقيقة و43 ثانية و7 أجزاء من الثانية، وجاء التركي ديرين توبلارك ثالثًا بزمن 47 دقيقة و20 ثانية و3 أجزاء من الثانية.

وفي منافسات 5 كيلومترات زعانف مونو للناشئين، تُوّج ياسين محمد بالميدالية الذهبية بعد تحقيقه زمنًا قدره 46 دقيقة و46 ثانية، وجاء الروسي ألكسندر دينيلين (تحت علم الاتحاد الدولي) في المركز الثاني بزمن 47 دقيقة و18 ثانية وجزء واحد من الثانية، فيما حصل المصري أحمد أشرف على الميدالية البرونزية بزمن 47 دقيقة و27 ثانية و7 أجزاء من الثانية.

أما في سباق 5 كيلومترات زعانف مونو ناشئات، فقد حصدت جودي رضا الميدالية الفضية بزمن 49 دقيقة و32 ثانية و4 أجزاء من الثانية، فيما نالت مواطنتها ملك محمد الميدالية البرونزية بزمن 49 دقيقة و36 ثانية، وفازت الروسية بولينا نيكرسوفا (تحت علم الاتحاد الدولي) بالميدالية الذهبية بزمن 48 دقيقة و50 ثانية و4 أجزاء من الثانية.

ويشارك في البطولة 12 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.