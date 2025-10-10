قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انخفاض مفاجئ في الحرارة وظاهرة تمتد 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الطقس
الطقس
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد السبت 11 أكتوبر أجواءً خريفية معتدلة في الصباح الباكر، مع طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، ويميل للاعتدال خلال ساعات الليل في مختلف المناطق.

حالة الطقس غدا 

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدًا ستتأثر بتكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة على عدد من الطرق من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر نسبيًا على مستوى الرؤية الأفقية في تلك الفترات.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

كما لفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومن المحتمل أن ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية، دون أن يسبب أي تعطيل للحركة اليومية أو المرور.

اضطراب في الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس فوق المسطحات المائية، حيث متوقع أن تشهد بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، نتيجة نشاط الرياح السطحية التي تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس في القاهرة سيكون معتدلًا نهارًا مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى نحو 21 درجة، ما يعكس انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

الطقس في الإسكندرية

أما الطقس في الإسكندرية فمن المتوقع أن يشهد أجواءً معتدلة مع درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة وصغرى تسجل 20 درجة مئوية، مع نشاط خفيف للرياح وظهور بعض السحب المنخفضة على فترات.

الطقس في مطروح

بينما الطقس في مطروح سيكون أكثر لطفًا، حيث تسجل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، مع فرص لتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على الطرق الساحلية.

الطقس في الصعيد

وفي مناطق الجنوب، يتوقع أن يكون الطقس في سوهاج مائلًا للحرارة نهارًا مع درجة عظمى تبلغ 30 درجة وصغرى عند 20 درجة مئوية.


أما الطقس في قنا فيشهد أجواءً أكثر دفئًا حيث تصل العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.


في حين يستمر الطقس في أسوان حارًا نسبيًا خلال النهار، إذ تصل العظمى إلى 34 درجة مئوية بينما تنخفض الصغرى إلى 22 درجة.

توقعات الأرصاد: بداية لانخفاض تدريجي في الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة في فترات الليل، وهو ما يعكس بداية واضحة لتأثير فصل الخريف على أجواء البلاد. 

كما نصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية قبل السفر على الطرق السريعة لتجنب آثار الشبورة المائية أو الرياح النشطة.

نصائح عامة للمواطنين

ودعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر والمساء المتأخر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شبورة مائية الأرصاد حالة الطقس غدا الطقس الطقس في الإسكندرية درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

شهداء غزة

مقابر الأرقام.. إسرائيل تحتفظ بأكثر من 700 جـ ثة فلسطينية

انقطاع الكهرباء في إسبانيا

شركة الكهرباء الإسبانية: البلاد مهددة بانقطاع واسع للتيار

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد