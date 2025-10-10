انخفاض مفاجئ في الحرارة وظاهرة تمتد 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد السبت 11 أكتوبر أجواءً خريفية معتدلة في الصباح الباكر، مع طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، ويميل للاعتدال خلال ساعات الليل في مختلف المناطق.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس غدًا ستتأثر بتكون شبورة مائية خفيفة إلى متوسطة على عدد من الطرق من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر نسبيًا على مستوى الرؤية الأفقية في تلك الفترات.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف محتمل

كما لفتت الهيئة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومن المحتمل أن ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية، دون أن يسبب أي تعطيل للحركة اليومية أو المرور.

اضطراب في الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس فوق المسطحات المائية، حيث متوقع أن تشهد بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، نتيجة نشاط الرياح السطحية التي تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس في القاهرة سيكون معتدلًا نهارًا مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 28 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى نحو 21 درجة، ما يعكس انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

الطقس في الإسكندرية

أما الطقس في الإسكندرية فمن المتوقع أن يشهد أجواءً معتدلة مع درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة وصغرى تسجل 20 درجة مئوية، مع نشاط خفيف للرياح وظهور بعض السحب المنخفضة على فترات.

الطقس في مطروح

بينما الطقس في مطروح سيكون أكثر لطفًا، حيث تسجل العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، مع فرص لتكون شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على الطرق الساحلية.

الطقس في الصعيد

وفي مناطق الجنوب، يتوقع أن يكون الطقس في سوهاج مائلًا للحرارة نهارًا مع درجة عظمى تبلغ 30 درجة وصغرى عند 20 درجة مئوية.



أما الطقس في قنا فيشهد أجواءً أكثر دفئًا حيث تصل العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.



في حين يستمر الطقس في أسوان حارًا نسبيًا خلال النهار، إذ تصل العظمى إلى 34 درجة مئوية بينما تنخفض الصغرى إلى 22 درجة.

توقعات الأرصاد: بداية لانخفاض تدريجي في الحرارة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصة في فترات الليل، وهو ما يعكس بداية واضحة لتأثير فصل الخريف على أجواء البلاد.

كما نصحت الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اليومية قبل السفر على الطرق السريعة لتجنب آثار الشبورة المائية أو الرياح النشطة.

نصائح عامة للمواطنين

ودعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر والمساء المتأخر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة.