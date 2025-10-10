الطقس اليوم.. سحب ممطرة تغطي سواحل البلاد

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية لخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

الطقس اليوم الجمعة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

احذروا أمواج البحر الأحمر

يشهد الطقس اليوم، اضطرابًا فى حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم\س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وعن تفاصيل حالة الطقس، يكون خريفي معتدل الحرارة في بداية النهار، ومع تقدم فترات النهار يكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال ساعات الليل، يكون معتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب سيناء 31 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 31 درجة للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة



