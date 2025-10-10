قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب ممطرة تغطي سواحل البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

الطقس اليوم .. نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية لخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

الطقس اليوم الجمعة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والعظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

ويشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 احذروا أمواج البحر الأحمر

يشهد الطقس اليوم، اضطرابًا فى حركة الملاحة البحرية  على بعض المناطق من سواحل البحر  البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم\س، وارتفاع الموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وعن تفاصيل حالة الطقس، يكون خريفي معتدل الحرارة في بداية النهار، ومع تقدم فترات النهار يكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال ساعات  الليل، يكون معتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب سيناء 31 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 31 درجة للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب الصعيد 35 درجة للعظمى والصغرى 23 درجة


 

الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

