مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة

انفخاض في درجات الحرارة
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا  السبت 11 أكتوبر، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً.

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:


الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.


الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.

