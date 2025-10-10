الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 11 أكتوبر، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً.

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 8:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 33 درجة.

الصغرى 21 درجة.



الطقس فى أسوان

العظمى 34 درجة.

الصغرى 22 درجة.