أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

طقس اليوم الجمعة في مصر:

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إنه وفقا للتوقعات فأن البلاد تتأثر بكتل هوائية، ستتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل

27 درجة، وأن البلاد في فترة الليل نشهد انخفاضات كبيرة وملحوظة، وأن البلاد تسجل بين 20 إلى 21 درجة، والمدن الجديدة تسجل 17 درجة.

وأشارت إلى أن المواطنين عليهم توخى الحذر بخصوص ارتداء الملابس في أثناء الخروج من البيت، وأنه يجب ارتداء ملابس خريفية، أي ارتداء قطعتين، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن هناك بعض المحافظات شهدت أمطار أمس، لكن اليوم ستكون الامطار أقل من التي حدثت على الإسكندرية وبعض المحافظات.