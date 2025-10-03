قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عواصف ترابية البسوا الكمامة .. تحذير عاجل من الأرصاد

عواصف ترابية
عواصف ترابية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فصل الخريف، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون متشابه لفصل الصيف،ولذلك نلاحظ ارتفاعات بعض الشئ في حرارة الجو ببعض الأيام.

وأضافت أن فصل الخريف هو فصل انتقالي من ارتفاع من حرارة الجو إلى أمطار، ولكن بشكل عام درجات الحرارة الأن أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة، ون العظمى اليوم تسجل 34 لـ 35 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأشارات إلى أن البلاد تشهد فارق كبير في درجات الحرارة بين الصباح والليل، موضحة أن درجات الحرارة في المساء تسجل 22 درجة، وأن الساعات الصباحية أيضًا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأن يكون هناك ارتداء ملابس مناسبة لحالة الجو، وأن البلاد من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك منخفض جوي، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية ولذلك على مرضى الحساسية الحذر، مؤكدة أن مناطق جنوب البلاد، هي التي سيكون بها العواصف، وأن القاهرة سيكون بها أتربة، ولذلكننصح المواطنين بارتداء الكمامات.

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

ترشيحاتنا

معهد تيودور بلهارس

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعا علميا في مناظير الموجات فوق الصوتية

الفريق الطبي

بـ 700 ألف جنيه والمريض دفع 400.. تفاصيل عملية قلب مفتوح بالتأمين الشامل

وزير العمل

تنفيذ القانون بكل حزم.. تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يوما

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد