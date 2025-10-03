عواصف ترابية البسوا الكمامة .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد في فصل الخريف، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون متشابه لفصل الصيف،ولذلك نلاحظ ارتفاعات بعض الشئ في حرارة الجو ببعض الأيام.

وأضافت أن فصل الخريف هو فصل انتقالي من ارتفاع من حرارة الجو إلى أمطار، ولكن بشكل عام درجات الحرارة الأن أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة، ون العظمى اليوم تسجل 34 لـ 35 درجة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي.

وأشارات إلى أن البلاد تشهد فارق كبير في درجات الحرارة بين الصباح والليل، موضحة أن درجات الحرارة في المساء تسجل 22 درجة، وأن الساعات الصباحية أيضًا نشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وأن يكون هناك ارتداء ملابس مناسبة لحالة الجو، وأن البلاد من منتصف الأسبوع المقبل سيكون هناك منخفض جوي، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وكشفت أن اليوم سيكون هناك عواصف رملية وترابية ولذلك على مرضى الحساسية الحذر، مؤكدة أن مناطق جنوب البلاد، هي التي سيكون بها العواصف، وأن القاهرة سيكون بها أتربة، ولذلكننصح المواطنين بارتداء الكمامات.