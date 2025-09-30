الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم البدء في فصل الخريف بشكل رسمي وهو فصل انتقالي من الصيف للشتاء .



وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" في النصف الاول من فصل الخريف نجد فيه سمات من فصل الصيف ونشهد أياما بها ارتفاعات في درجات الحرارة ".

وتابعت منار غانم :" الرطوبة بدأت تنخفض وفي النصف الثاني من فصل الخريف نجد سمات فصل الشتاء ".

وأكملت منار غانم :" فصل الخريف هو موسم الأمطار والسيول في جمهورية مصر العربية ".



ولفتت منار غانم :" في الفترة القريبة لا مؤشرات لتواجد عدم استقرار في الأحوال الجوية ومن املتوقع ان تكون معدلات الامطار حول المعدلات الطبيعية ".