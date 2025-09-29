قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومعتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا غلى أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأرتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ورتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.


وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
العاصمة الإدارية 34 21
6 أكتوبر 34 21
بنها 33 22 
دمنهور 32 23 
وادي النطرون 33 21
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 32 23 
الزقازيق 33 23 
شبين الكوم 32 22 
طنطا 32 22 
دمياط 30 22 
بورسعيد 30 23 
الإسماعيلية 34 21 
السويس 33 21
العريش 31 20 
رفح 30 21 
رأس سدر 31 21 
نخل 32 18 
كاترين 30 15 
الطور 32 25 
طابا 33 22 
شرم الشيخ 36 26 
الإسكندرية 30 21 
العلمين 29 20 
مطروح 29 22 
السلوم 29 20 
سيوة 34 19 
رأس غارب 35 26 
الغردقة 34 26 
سفاجا 35 25 
مرسى علم 36 26 
شلاتين 35 25 
حلايب 34 26 
أبو رماد 34 24 
رأس حدربة 33 25 
الفيوم 34 21 
بني سويف 34 20 
المنيا 35 21 
أسيوط 36 20 
سوهاج 37 23 
قنا 38 24 
الأقصر 39 23 
أسوان 40 24 
الوادي الجديد 39 19 
أبوسمبل 39 24

 درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 41 29
المدينة المنورة 42 29
الرياض 40 26
المنامة 36 30 
أبوظبى 38 29 
الدوحة 40 29 
الكويت 42 28
دمشق 30 14 
بيروت 29 24 
عمان 27 16
القدس 27 17 
غزة 29 23 
بغداد 38 24 
مسقط 35 30 
صنعاء 26 12 
الخرطوم 41 29 
طرابلس 28 22 
تونس 31 19
الجزائر 25 21 
الرباط 25 13 
نواكشوط 34 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 21 08
إسطنبول 22 13
إسلام آباد 35 22
نيودلهي 33 26 
جاكرتا 31 23    
بكين 30 15 
كوالالمبور 33 24
طوكيو 28 20 
أثينا 24 16 
روما 26 13 
باريس 20 09 
مدريد 25 13 
برلين 14 05
لندن 20 11
مونتريال 18 06
موسكو 11 01 
نيويورك 28 14
واشنطن 26 16
أديس أبابا 23 12 
 

الأرصاد الجوية طقس حار طقس معتدل الحرارة الظواهر الجوية شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

ترشيحاتنا

أول دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة

دورة لتأهيل الوعاظ والدعاة لاستخدام لغة الإشارة .. صور

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة

هل السفر يوميا باستمرار يجيز لصاحبه قصر الصلاة .. المفتي السابق يجيب

دار الإفتاء

هل يأثم من أخر الصلاة عن وقتها وأداها آخر الوقت ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد