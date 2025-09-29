الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا ومعتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/ طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا غلى أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وأرتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ورتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.



وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

العاصمة الإدارية 34 21

6 أكتوبر 34 21

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 21

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 31 20

رفح 30 21

رأس سدر 31 21

نخل 32 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 29 20

سيوة 34 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 34 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 35 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 20

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 40 24

الوادي الجديد 39 19

أبوسمبل 39 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 29

المدينة المنورة 42 29

الرياض 40 26

المنامة 36 30

أبوظبى 38 29

الدوحة 40 29

الكويت 42 28

دمشق 30 14

بيروت 29 24

عمان 27 16

القدس 27 17

غزة 29 23

بغداد 38 24

مسقط 35 30

صنعاء 26 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 28 22

تونس 31 19

الجزائر 25 21

الرباط 25 13

نواكشوط 34 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 08

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 35 22

نيودلهي 33 26

جاكرتا 31 23

بكين 30 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 20

أثينا 24 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 25 13

برلين 14 05

لندن 20 11

مونتريال 18 06

موسكو 11 01

نيويورك 28 14

واشنطن 26 16

أديس أبابا 23 12

