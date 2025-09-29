أخبار التوك شو: لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد.. والشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 50 شهيدا و184 مصابا خلال 24 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة"، أن مستشفيات القطاع استقبلت 50 شهيدا و184 مصابا خلال 24 ساعة.



الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ أسبوع في فصل الخريف، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية، وأن العظمى اليوم 32 درجة على القاهرة، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.



بالفيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد

عرضت القناة الأولى مقطع فيديو للحظة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة الدولي، وذلك في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.



مستشار الرئيس الفلسطيني: نرحب بأي فكرة لوقف الحرب على غزة

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أننا نرحب بأي فكرة لوقف الحرب على غزة، ونؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



شعبة الدواجن: انخفاض أسعار البيض تدريجيًا بعد ذروة دخول المدارس

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار البيض ما زالت تشهد ارتفاعًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للكرتونة يبلغ 160 جنيهًا، لكنه من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 130 - 135 جنيهًا مع تراجع الطلب وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي.



الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة

قال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي التي ألقاها يوم السبت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت كلمة شاملة وصريحة استعرض فيها تقييم مصر للوضع الراهن للنظام الدولي وما نمر به من تحديات وأزمات جسيمة تهدد السلم والأمن الدوليين، كما تناولت الكلمة موقف مصر بعدد من الأزمات.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الأثنين

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.



هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بخصوص تعرض محصول الطماطم لفيروس، وهو ما جعل الطماطم مسرطنة، والكثير من المواطنين يريد معرفة الحقيقة، ويبحث هل الارتفاعات الأخيرة بسبب هذا الأمر أم شئ آخر.



الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة

تشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة استقرارا في الأحوال الجوية، وذلك بعد دخول البلاد في فصل الخريف، ولكن هناك بعض الأخبار المنتشرة عبى منصات السوشيال ميديا بخصوص أن شتاء 2025 سيكون الأشد برودة، وسيكون هناك أمطار شديدة.