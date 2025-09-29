الأرصاد: الأجواء خريفية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت منذ أسبوع في فصل الخريف، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية، وأن العظمى اليوم 32 درجة على القاهرة، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء القيادة الصباحية، لآن الشبورة تكون كثيفة.

ولفت إلى أن السحب التي تتكون تحجب جزء من الشمس، لذلك تكون درجات الحرارة منخفضة، وأن النصف الأول من فصل الخريف يكون قريب من فصل الصيف، ولكن بشكل عام الأحوال الجوية أصبحت تتحسن.

وأشار إلى أنه في بعض الأيام خلال هذا الأسبوع سنشهد ارتفاعا في الامواج، لكن الأسبوع المقبل لن يكون هناك أي تغيرات في الأحوال الجوية، لذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25