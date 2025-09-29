الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة

تشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة استقرارا في الأحوال الجوية، وذلك بعد دخول البلاد في فصل الخريف، ولكن هناك بعض الأخبار المنتشرة عبى منصات السوشيال ميديا بخصوص أن شتاء 2025 سيكون الأشد برودة، وسيكون هناك أمطار شديدة.

وبخصوص هذا الأمر ردت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال هل الشتاء المقبل 2025 سيكون الأشد من حيث الأمطار والتقلبات الجوية، وقالت إن هذا الكلام غير صحيح وأن تلك الأشياء شائعات، وأن الأرصاد لم تصدر أي توقعات خاصة بالشتاء المقبل، مؤكدة أن البلاد الآن في بداية فصل الخريف الذي يشهد تقلبات كثيرة.

الأرصاد الجوية





مرتفع جوي يؤثر على البلاد

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة هناك فرص أمطار ستكون موجودة بشكل يومي، ولكن بشكل عام الأمطار لن تكون مؤثرة على أي أنشطة يومية، وأن الساعات الصباحية شبورة على الكثير من المناطق، ولذلك على المواطنين الحذر في أثناء السير في الساعات الصباحية، وأن الأسبوع المقبل سيكون هناك مرتفع جوي يؤثر على البلاد، وسيجعل الشبورة الصباحية كثيرة، وستكون مؤثرة على الرؤية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الإثنين، سيكون خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر ،حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،معتدل الحرارة ليلا.

طقس اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الاثنين سيكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا ،على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



أشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



نوهت عن وجود اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسرعة الرياح من 4 إلى 50 كم/س ،وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.



درجات الحرارة اليوم



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25