ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأحد 28 سبتمبر طقسا خريفيا يميل للاعتدال في الصباح الباكر وساعات الليل، بينما تسود أجواء حارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال فترات النهار، وذلك في إطار التغيرات المتوقعة مع بداية موسم الخريف.

حالة الطقس غدا الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد أن الساعات المبكرة من صباح الغد ستشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة تبدأ من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وصولاً إلى شمال الصعيد، وقد تكون الشبورة أكثر كثافة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يتطلب الحذر الشديد من السائقين أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأضافت هيئة الأرصاد أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومن الممكن أن ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، مؤكدة أن هذا الرذاذ لن يكون ذا تأثير على الأنشطة اليومية.

اضطراب في الملاحة البحرية

كما حذرت الهيئة من اضطراب متوقع في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر بالنسبة لحركة الصيد وعبور السفن الصغيرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المنتظرة غداً الأحد 28 سبتمبر، حيث جاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 32 درجة مئوية

الصغرى 22 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى 29 درجة مئوية

الصغرى 21 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى 28 درجة مئوية

الصغرى 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى 37 درجة مئوية

الصغرى 23 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة مئوية

الصغرى 24 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى 38 درجة مئوية

الصغرى 24 درجة مئوية

تنبيهات الأرصاد للمواطنين

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات القيادة الآمنة أثناء ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مناطق الملاحة البحرية التي ستشهد اضطراباً ملحوظاً، مؤكدة أن هذه الأجواء طبيعية في مثل هذا التوقيت من العام مع بدايات فصل الخريف.