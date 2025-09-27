الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن اعتدال الأجواء في فترات الليل أصبح واضح، خاصة مع التقدم في فصل الخريف، متابعة: نسب الرطوبة قلت خلال فترة الليل وكذلك درجات الحرارة.

وأضافت أن فترات الصباح تكون معتدلة في بدايتها ومع زيادة سطوع أشعة الشمس ترتفع قيم درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة على القاهرة الكبري.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية معتدلة وهناك امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيساهم في زيادة سطوع الشمس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملموس مع غياب أشعة الشمس ليلا.

واسترسلت: سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على معظم المحافظات، ماعدا بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، كما أن هناك فرص ضعيفة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ومناطق خليج السويس، متابعة: الأجواء ستكون خريفية على مدار الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.