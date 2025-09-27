قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محاكمة 41 متهما بـ«خلية النزهة».. اليوم
حكم الدعاء على الظالم.. دار الإفتاء تكشف طريقة التعامل مع الأذى
محمد موسى: 30 يونيو أبهرت العالم.. وروحها قادرة على حماية مصر مجددًا
أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية
تشكيل الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة بالدوري
مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 27-9-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان، اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، طقسًا مستقرًا ومشمسًا. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار في التحسن النسبي للأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع تدريجيًا خلال النهار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة الرطبة ليلاً، ويظل معتدلاً في آخر الليل.

وتختلف طبيعة الطقس في أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب عن باقي المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة مع وجود نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

طقس أسوان

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب، يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، ويكون ذلك محسوسًا بشكل أكبر في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للمزارع، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 34 درجة، والصغرى 25 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 39 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 24% والرياح 18كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 39 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 24% والرياح 16  كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 33درجة والصغرى 26 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ39 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 35% والرياح 16كم/ س.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

