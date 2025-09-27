قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التوقعات الموسمية واهتمام الكثيرين بتوقعات الطقس، تساءل العديد من المواطنين عن طبيعة شتاء 2025. 

هل سيكون الأشد برودة مقارنةً بالسنوات السابقة؟ وما هي آخر التوقعات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية؟ في هذا المقال، نكشف عن آخر التصريحات من مسؤولي الأرصاد حول هذا الموضوع.

الأرصاد: فرص الأمطار متوقعة ولكن ليست مؤثرة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح لها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن هناك فرصًا للأمطار خلال الفترة المقبلة بشكل يومي. 

ورغم ذلك، أكدت غانم أن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين. وعليه، لا داعي للقلق بشأن تأثير الأمطار على الحياة اليومية، بل يمكن للمواطنين متابعة الطقس بشكل طبيعي.

الشبورة الصباحية: تنبيه بضرورة الحذر

أشارت منار غانم إلى أن الفترة القادمة ستشهد ظهور شبورة كثيفة في الساعات الصباحية على العديد من المناطق. وأكدت على أهمية توخي الحذر أثناء التنقل في هذه الساعات، خاصة على الطرق السريعة. كما أفادت أن الأسبوع المقبل سيشهد تأثير مرتفع جوي على البلاد، مما يزيد من كثافة الشبورة ويؤثر على الرؤية، وهو ما يستدعي أخذ الحيطة أثناء القيادة.

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟

في إجابة على أحد الأسئلة التي شغلت الكثيرين، نفت غانم صحة الأخبار المتداولة حول أن شتاء 2025 سيكون الأشد برودة على الإطلاق. وأوضحت أن هذه التصريحات ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة. كما أكدت أن هيئة الأرصاد الجوية لم تصدر أي توقعات خاصة بشتاء 2025 حتى الآن.

الخريف والتقلبات الجوية

منار غانم أشارت أيضًا إلى أن البلاد تمر حاليًا في بداية فصل الخريف، وهو فصل يتميز بالتقلبات الجوية المتكررة، حيث يمكن أن تشهد الأيام القادمة تغيرات في درجات الحرارة وأمطار مفاجئة. ولذلك، يجب على المواطنين متابعة تقارير الأرصاد الجوية بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات

الارصاد الطقس حالة الطقس

