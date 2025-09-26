قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن أخبارا سارة للمواطنين بشأن الطقس

البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الجو خلال هذه الفترة مستقر، وإن الأجواء الخريفية أصبحت تؤثر على البلاد، وإن درجات الحرارة أصبحت أقل من المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا قادمة على البحر المتوسط، وأن الكتل الهوائية معتدلة، وأن البلاد تتأثر بالسحب التي تحجب أشعة الشمس، ويساعد على استقرار الاحوال الجوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل اليوم 32 درجة، وأن هناك انخفاض في نسب الرطوبة، ولذلك نؤكد أن الأجواء اليوم مستقرة، وأن هناك تحسنا في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأوضحت أن اليوم متوقع نشاط رياح بأغلب المحافظات، وسرعتها بين 30 إلى 35 كيلو وأن الشعور بهذه الرياح سيكون في فترات المساء، ولذلك ننصح المواطنين وتحديدا سكان البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، بأن اليوم قد يكون هناك عواصف رملية مع الرياح التي تضرب البلاد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

