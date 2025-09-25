قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23
العاصمة الادارية 33 22
6 اكتوبر 33 21
بنهــــا 32 22 
دمنهور 31 22
وادى النطرون 32 21
كفر الشيخ 31 21
المنصورة 31 22 
الزقازيق 32 23 
شبين الكوم 31 21
طنطا 31 21
دمياط 29 23
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 29 21
رفح 29 22
رأس سدر 31 23
نخل 30 14
كاترين 26 13
الطور 31 25
طابا 30 23
شرم الشيخ 33 26
الاسكندرية 28 22
العلمين 29 21
مطروح 28 22
السلوم 31 20
سيوة 32 18
رأس غارب 33 26
الغردقة 32 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 27
أبو رماد 32 26
رأس حدربة 31 27
الفيوم 32 20
بني سويف 32 19
المنيا 32 19
أسيوط 33 20
سوهاج 34 22
قنا 35 24 
الأقصر 35 24
أسوان 36 23
الوادي الجديد 35 17
أبوسمبل 37 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 27
المدينة 39 25 
الرياض 41 27
المنامة 36 29
أبوظبى 38 29
الدوحة 35 29
الكويت 40 24
دمشق 32 16
بيروت 29 24
عمان 28 15
القدس 27 16
غزة 28 22
بغداد 37 20
مسقط 32 29
صنعاء 28 12
الخرطوم 39 26
طرابلس 32 23
تونس 28 20
الجزائر 24 15
الرباط 25 15
نواكشوط 39 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 12
إسطنبول 23 16
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 35 26 
جاكرتا 35 24
بكين 29 15
كوالالمبور 35 24
طوكيو 32 24 
أثينا 27 19 
روما 25 12
باريس 15 08
مدريد 26 11
برلين 16 09
لندن 16 10
مونتريال 23 11
موسكو 14 08 
نيويورك 27 18
واشنطن 28 19
أديس أبابا 21 10

