قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23
العاصمة الادارية 33 22
6 اكتوبر 33 21
بنهــــا 32 22 
دمنهور 31 22
وادى النطرون 32 21
كفر الشيخ 31 21
المنصورة 31 22 
الزقازيق 32 23 
شبين الكوم 31 21
طنطا 31 21
دمياط 29 23
بورسعيد 30 23
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 29 21
رفح 29 22
رأس سدر 31 23
نخل 30 14
كاترين 26 13
الطور 31 25
طابا 30 23
شرم الشيخ 33 26
الاسكندرية 28 22
العلمين 29 21
مطروح 28 22
السلوم 31 20
سيوة 32 18
رأس غارب 33 26
الغردقة 32 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 36 27
حلايب 33 27
أبو رماد 32 26
رأس حدربة 31 27
الفيوم 32 20
بني سويف 32 19
المنيا 32 19
أسيوط 33 20
سوهاج 34 22
قنا 35 24 
الأقصر 35 24
أسوان 36 23
الوادي الجديد 35 17
أبوسمبل 37 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 27
المدينة 39 25 
الرياض 41 27
المنامة 36 29
أبوظبى 38 29
الدوحة 35 29
الكويت 40 24
دمشق 32 16
بيروت 29 24
عمان 28 15
القدس 27 16
غزة 28 22
بغداد 37 20
مسقط 32 29
صنعاء 28 12
الخرطوم 39 26
طرابلس 32 23
تونس 28 20
الجزائر 24 15
الرباط 25 15
نواكشوط 39 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 12
إسطنبول 23 16
إسلام آباد 35 23
نيودلهي 35 26 
جاكرتا 35 24
بكين 29 15
كوالالمبور 35 24
طوكيو 32 24 
أثينا 27 19 
روما 25 12
باريس 15 08
مدريد 26 11
برلين 16 09
لندن 16 10
مونتريال 23 11
موسكو 14 08 
نيويورك 27 18
واشنطن 28 19
أديس أبابا 21 10

الأرصاد طقس حار الظواهر الجوية شبورة مائية رياح أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

الفنان أحمد رزق

خرم ودنه .. القبض على نجل أحمد رزق في إصابة زميله

أشرف زكي

أشرف زكي يترك منصبه فى نقابة المهن التمثيلية

جواز سفر

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

ترشيحاتنا

بسمة بوسيل

إطلالة رياضية لبسمة بوسيل داخل الجيم

الفنان أكرم حسني و الفنانة أيتن عامر

أيتن عامر وأكرم حسني يغنيان ستو أنا في حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

الفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يحتفل بزفاف نجله

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة
الشعرية سريعة
الشعرية سريعة

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد