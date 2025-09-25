شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس خريفى معتدل الحرارة غدا الجمعة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل حار نهاراً على أغلب الأنحاء، العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

وعن فرص الأمطار، توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظة الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً على ( السلوم- مطروح - العلمين)

وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (٢.٥:١.٥)متر.



تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 33 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 21

رفح 29 22

رأس سدر 31 23

نخل 30 14

كاترين 26 13

الطور 31 25

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 26

الاسكندرية 28 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 31 20

سيوة 32 18

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 31 27

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 22

قنا 35 24

الأقصر 35 24

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 17

أبوسمبل 37 25



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 39 25

الرياض 41 27

المنامة 36 29

أبوظبى 38 29

الدوحة 35 29

الكويت 40 24

دمشق 32 16

بيروت 29 24

عمان 28 15

القدس 27 16

غزة 28 22

بغداد 37 20

مسقط 32 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 39 26

طرابلس 32 23

تونس 28 20

الجزائر 24 15

الرباط 25 15

نواكشوط 39 27