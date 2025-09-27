قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

3 ظواهر جوية .. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.
 

May be an image of text

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلأى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر وربع إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى  

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 29 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 21

رفح 30 22

رأس سدر 33 22

نخل 31 14

كاترين 27 12

الطور 32 25

طابا 32 22

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 29 21

العلمين 29 20

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 31 17

رأس غارب 34 26

الغردقة 34 25

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 26

شلاتين 35 26

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 34 20

بني سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 24

الأقصر 36 23

أسوان 36 24

الوادى الجديد 35 17

أبوسمبل 35 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 28

المدينة 41 27

الرياض 41 28

المنامة 36 30

أبوظبى 40 30

الدوحة 37 29

الكويت 39 26

دمشق 31 16

بيروت 29 24

عمان 29 18

القدس 28 17

غزة 29 23

بغداد 38 21

مسقط 33 29

صنعاء 28 11

الخرطوم 38 26

طرابلس 31 24

تونس 28 19

الجزائر 25 15

الرباط 25 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 11

إسطنبول 23 16

إسلام آباد 36 23

نيودلهى 36 28

جاكرتا 34 24

بكين 27 14

كوالالمبور 34 25

طوكيو 30 22

أثينا 27 19

روما 27 13

باريس 17 08

مدريد 26 13

برلين 18 08

لندن 18 11

مونتريال 22 12

موسكو 11 05

نيويورك 26 18

واشنطن 27 19

نواكشوط 40 28

أديس أبابا 21 12

