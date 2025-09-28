قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر ومتر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لخليج السويس يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 متر و3 أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدًا

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 اكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

الطقس ودرجات الحرارة

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 31 20

سيوة 33 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 39 24

الوادي الجديد 37 19

أبوسمبل 37 24

حالة الطقس غدا

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 27

المدينة 43 31

الرياض 40 27

المنامة 36 31

أبوظبى 40 29

الدوحة 40 30

الكويت 40 26

دمشق 34 16

بيروت 29 25

عمان 31 16

القدس 28 18

غزة 29 24

بغداد 40 22

مسقط 36 32

صنعاء 25 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 22

تونس 28 18

الجزائر 24 19

الرباط 24 16

نواكشوط 38 24

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 12

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 36 22

نيودلهى 37 28

جاكرتا 33 24

بكين 29 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 31 22

أثينا 23 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 23 15

برلين 16 07

لندن 19 11

مونتريال 23 13

موسكو 10 01

نيويورك 26 17

واشنطن 26 18

أديس أبابا 21 11

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا درجات الحرارة غدا درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

بوب راي

ممثل كندا بالأمم المتحدة: اعترافنا بفلسطين يعكس سيادتنا ولا علاقة له بموقف واشنطن أو ملفات أمريكية داخلية

جمال شعبان

متلازمة القلب المكسور.. جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن حادث عريس أسوان

د الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة

قد تسبب الوفاة.. متحدث الصحة يحذر من الولادة القيصرية ويكشف عن مخاطرها

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى لشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: قهوة سادة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

المزيد