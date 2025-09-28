حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر ومتر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2متر واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لخليج السويس يكون معتدلًا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 2 متر و3 أمتار واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 34 22

6 اكتوبر 34 23

بنها 33 22

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 33 21

السويس 32 21

العريش 30 20

رفح 30 21

رأس سدر 32 21

نخل 33 18

كاترين 30 15

الطور 32 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 37 27

الإسكندرية 30 21

العلمين 29 20

مطروح 29 22

السلوم 31 20

سيوة 33 19

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 25

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 38 24

الأقصر 39 23

أسوان 39 24

الوادي الجديد 37 19

أبوسمبل 37 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 27

المدينة 43 31

الرياض 40 27

المنامة 36 31

أبوظبى 40 29

الدوحة 40 30

الكويت 40 26

دمشق 34 16

بيروت 29 25

عمان 31 16

القدس 28 18

غزة 29 24

بغداد 40 22

مسقط 36 32

صنعاء 25 12

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 22

تونس 28 18

الجزائر 24 19

الرباط 24 16

نواكشوط 38 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 12

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 36 22

نيودلهى 37 28

جاكرتا 33 24

بكين 29 15

كوالالمبور 33 24

طوكيو 31 22

أثينا 23 16

روما 26 13

باريس 20 09

مدريد 23 15

برلين 16 07

لندن 19 11

مونتريال 23 13

موسكو 10 01

نيويورك 26 17

واشنطن 26 18

أديس أبابا 21 11