ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع

في ظل تقلبات الطقس بين فصول السنة، طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بأجواء خريفية معتدلة تسود أغلب محافظات الجمهورية خلال هذا الأسبوع.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خريفية، ولكن هناك إعتدال فى سرعات الرياح فى أغلب المحافظات، مشيرة إلى أنه على مدار هذا الأسبوع هناك تأثير لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يجعل الأجواء مشمسة ويقلل من وجود السحب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ارتفاع طفيف فى قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من درجة إلى درجتين، وتصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 32 درجة مئوية، إلى جانب وجود نسب الرطوبة، ولكن فى الصباح الباكر هناك أجواء معتدلة، لأن قيم درجات الحرارة الصغري انخفضت، وتصل بالقاهرة الكبرى إلى 22 و23 درجة مئوية.

وتابعت أنه مع تقدم ساعات النهار الأجواء تكون خريفية حارة فى معظم المحافظات الداخلية، وأكثر حرارة فى محافظات جنوب الصعيد، وتصل العظمي نهارا إلى 37 و38 درجة مئوية، والمحافظات الساحلية متوسط درجات حراراتها ما بين ال29 إلى 30 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة الليل بها إعتدال بشكل كبير، مع وجود رياح غير محملة للرمال والأتربة لأن سرعاتها ليست عالية، وتساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير، لافتة إلي وجود شبورة مائية وتؤثر فى إنخفاض الرؤية الأفقية فى بعض الأماكن، وتكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتبدأ بالتلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

وأفادت أنه بالأيام الماضية كان هناك إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، واليوم حدث إعتدال فى حركة الملاحة، واليوم ارتفاع الموج ما بين ال1 إلى 2 متر على البحر المتوسط، ولكن البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس هي التي تكون مضطربة، متابعة أن اليوم هناك فرص ضعيفة جدا للأمطار الخفيفة فى بعض الأماكن المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، ولكنها غير مؤثرة تماما.