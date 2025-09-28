طقس اليوم | أمطار ورياح بـ القاهرة ..وإضطراب بـ الملاحة البحرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن حالة الطقس اليوم الأحد ،ليكون خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكروخلال فترات الليل ،حار نهاراً على أغلب الأنحاء، على أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد شبورة مائية من "4-8 صباحاً"على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس اليوم



أفادت الهيئة ، أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أشارت الهيئة ،إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

تابعت قائلة :كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نوهت عن اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويسوارتفاع الأمواج من (1.5-2.5)متر.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

