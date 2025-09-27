قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأحد/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، و فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 32 22
العاصمة الإدارية 33 22
6 أكتوبر 33 21
بنها 32 22 
دمنهور 31 22 
وادي النطرون 32 21
كفر الشيخ 31 21
المنصورة 31 22 
الزقازيق 32 23 
شبين الكوم 31 22 
طنطا 31 21 
دمياط 29 22 
بورسعيد 29 23 
الإسماعيلية 33 20 
السويس 32 21
العريش 30 20 
رفح 30 21 
رأس سدر 33 21 
نخل 32 15 
كاترين 30 13 
الطور 32 25 
طابا 33 22 
شرم الشيخ 36 27 
الإسكندرية 29 21 
العلمين 29 20 
مطروح 28 22 
السلوم 30 19 
سيوة 32 18 
رأس غارب 35 26 
الغردقة 35 26 
سفاجا 34 25 
مرسى علم 35 26 
شلاتين 35 25 
حلايب 32 26 
أبو رماد 33 24 
رأس حدربة 32 25 
الفيوم 34 21 
بني سويف 34 20 
المنيا 34 20 
أسيوط 35 21 
سوهاج 37 23 
قنا 38 24 
الأقصر 38 23 
أسوان 38 24 
الوادي الجديد 37 19 
أبوسمبل 37 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى 
مكة المكرمة 41 27
المدينة المنورة 42 29
الرياض 40 27
المنامة 36 31 
أبوظبي 39 30 
الدوحة 38 30 
الكويت 40 26
دمشق 32 16 
بيروت 29 25 
عمان 31 19 
القدس 30 18 
غزة 29 24 
بغداد 38 22 
مسقط 34 30 
صنعاء 27 12 
الخرطوم 40 28 
طرابلس 28 22 
تونس 28 18
الجزائر 27 17 
الرباط 26 16 
نواكشوط 41 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى 
أنقرة 24 12
إسطنبول 22 15
إسلام آباد 36 22
نيودلهي 37 28 
جاكرتا 33 24    
بكين 29 13 
كوالالمبور 33 24
طوكيو 29 22 
أثينا 24 16 
روما 26 13 
باريس 19 09 
مدريد 23 12 
برلين 18 07
لندن 19 11
مونتريال 23 13
موسكو 10 05 
نيويورك 26 17
واشنطن 26 18
أديس أبابا 21 11 
 

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس حالة الطقس حالة الطقس غدا

