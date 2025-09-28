قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

حالة الطقس غدًا.. ماذا يحدث في الساعات الأولى من صباح الاثنين؟

عبد العزيز جمال

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 29 سبتمبر أجواءً خريفية مائلة للاعتدال في الصباح الباكر وفترات الليل، بينما يسود طقس حار على أغلب الأنحاء نهارًا، يصل إلى شديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون معتدلًا ليلًا في معظم المحافظات.

حالة الطقس غدا 29/9/2025

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لشبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مشيرًا إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على السواحل الشمالية الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما أوضحت أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة السير، مؤكدًا أن هذه الظاهرة طبيعية خلال هذه الفترة من العام.

اضطراب الملاحة البحرية

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن الطقس سيشهد غدًا اضطرابًا في بعض المناطق من سواحل خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وهو ما يستوجب الحذر الشديد من قبل الصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات المصرية، حيث جاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى 33 درجة مئوية
الصغرى 23 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى 30 درجة مئوية
الصغرى 21 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى 29 درجة مئوية
الصغرى 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى 37 درجة مئوية
الصغرى 23 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى 38 درجة مئوية
الصغرى 24 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى 39 درجة مئوية
الصغرى 24 درجة مئوية

حالة الطقس بين الاستقرار والتقلب

تؤكد التوقعات أن حالة الطقس غدًا ستتسم بالاستقرار النسبي رغم وجود بعض الظواهر الجوية كالشبورة المائية والاضطرابات البحرية، وهو ما يعكس الطبيعة الانتقالية لفصل الخريف الذي يشهد تباينًا واضحًا بين درجات الحرارة والأنشطة الجوية، مما يستدعي التزام المواطنين بتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية خاصة على الطرق السريعة والمناطق الساحلية.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار اضطراب الملاحة البحرية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وزير الدفاع
جانب من الحملة
طريقة عمل بان كيك بالموز
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
